¿Es posible estar embarazada y no darse cuenta?

Todo el mundo ha escuchado alguna vez una de esas historias en la una mujer que empezó a sentirse mal y acudió al hospital, para descubrir que estaba de parto, cuando ni si quiera sabía que estaba embarazada. Sin embargo, siempre se ha pensado que se trataban de leyendas urbanas o exageraciones. Pero lo cierto es que es posible estar embarazada y no ser consciente de ello. Es lo que se conoce como un embarazo críptico.

Como explica la ginecóloga Ana Román, jefa de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, “Esta situación es posible aunque no es frecuente”. De hecho, recientemente una mujer narraba su experiencia a la BBC, explicando cómo fue su experiencia al descubrir que estaba embarazada en el momento del parto. “La gente tiene 9 meses para prepararse para ser padres. Yo tuve dos segundos para descubrir qué iba a pasar con mi vida y qué debía hacer”.

Pero la pregunta es: ¿cómo es posible no darse cuenta? ¿Qué pasa con la ausencia de menstruación? ¿Y con la particular tripa de embarazada? “La ausencia de menstruación se puede producir por otros muchos motivos que no son debidos a un embarazo, como el estrés, la ingesta de ciertos medicamentos, el síndrome de ovario poliquístico o la ingesta o el empleo de anticonceptivos no combinados (progesterona)”, aclara la ginecóloga. Incluso puede ocurrir que durante el embarazo ocurran leves sangrados que la mujer confunda con la menstruación.

En cuanto a los cambios corporales, hay que recordar que no todas las mujeres tienen la misma tripa de embarazada. De hecho, hay lo que se conoce como placenta posterior, es decir, que la placenta se coloque en la parte posterior, y el bebé esté más cerca de la espalda.

Embarazada | iStock

Igualmente hay que recordar que no todas las mujeres embarazadas tienen los mismos cambios en sus cuerpos, ni los mismos síntomas, por lo que esto también puede dar lugar a confusiones. “El aumento del perímetro abdominal puede achacarse a una simple ganancia de peso, como ocurre de manera frecuente en la perimenopausia — expone Román—. Otros síntomas, como las nauseas y los vómitos, así como los movimientos fetales, pueden relacionarse con alteraciones del aparato digestivo”.

En cuanto si hay un perfil de mujer o casos en los que sea más factible no identificar los síntomas del embarazo, la ginecóloga añade que en realidad es más habitual que los embarazos crípticos se den en mujeres muy jóvenes, que no valoren realmente que están embarazadas, o mujeres más mayores que puedan confundirlo con el inicio de la menopausia. De hecho, en España, casi todos los casos conocidos corresponden a estos dos grupos.

“En mujeres muy jóvenes existiría una ‘negación del embarazo’ para eludir el cambio de vida y la responsabilidad que supone tener un hijo”. Por otra parte, en el caso de mujeres pre menopáusicas, puede achacarse la ausencia de menstruación a las irregularidades típicas de esta época de la vida. “En estas dos circunstancias los síntomas del embarazo pueden pasar inadvertidos, simplemente porque existe una negación o porque son anodinos y escasos”, insiste la especialista.

Teniendo en cuenta estas características, es más factible que el embarazo pase más desapercibido, sino siempre hasta el momento del parto, sí hasta mucho más avanzada la gestación. “Pueden existir retrasos en el diagnóstico de una gestación por los motivos aludidos anteriormente, pero el hecho de que una paciente ‘desconozca’ que está embarazada hasta el momento del parto, implica la negación del mismo y por tanto, habría que identificar las causas que le han llevado a dicha situación para discriminar si existe alguna alteración psicológica que requiera la ayuda de un profesional”, concluye la ginecóloga.