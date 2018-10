Picor en los genitales, ¿cuándo debes preocuparte?

Puede aparecer por distintas causas

A veces te sucede, de repente un picor/comezón impresionante en tus genitales y así llevas varios días. Y empiezas a evaluar tus últimos días y rutinas para intentar encontrar una causa: no has cambiado de producto de higiene, tampoco has tenido relaciones sexuales de riesgo, las braguitas siguen siendo las mismas, entonces, ¿a qué puede deberse? ¿debes acudir al ginecólogo?