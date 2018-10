Si el pene de tu pareja es tan largo como un iPhone 6, todo va bien

Según un estudio del King College de Londres y de la NHS Foundation Trust, después de analizar las medidas de un total de 15.521 hombres, un pene erecto mide, de media entre los hombres caucásicos, 13,12 cm –lo mismo que tu Iphone 6–, mientras que flácido mide unos 9,16 cm. Si hablamos de la circunferencia, la media se encuentra en 9,31 cm en periodos de no excitación y de 11,6 cm en erección. El estudio insiste, además, en que las medidas fuera de estas cifras son excepcionales. Así, pues solo un 5% de hombres tiene penes superiores a los 16 cm, del mismo modo que también el 5% tiene un pene inferior a 10 cm. Hablamos de micropene, y esto sí que suele ser excepcional, en los inferiores a 7 cm en erección.

En cualquier caso, toda la literatura sobre el tamaño del pene no es más que eso: literatura. En palabras del psicólogo y sexólogo Alberto Álamo, “Las vaginas tienen la capacidad de adaptarse al tamaño del pene, y por lo tanto de sentir placer incluso con penes pequeños”, de manera que ya es hora de dejar atrás los mitos de los grandes penes que no hacen sino hacer sentir mal a muchos hombres y confundir a otras tantas mujeres, que sienten que solo se relacionan con tipos mal dotados cuando en realidad los penes que se encuentran corresponden a la media.

Medidas del falo | iStock

Algunos estudios, sin embargo, demuestran que esta creencia injustificada sobre que los penes grandes proporcionan más placer está totalmente arraigada en nuestra sociedad. Según una investigación elaborada por la Universidad de California, las mujeres suelen preferir los penes con una longitud ligeramente superior a la media, alrededor de los 16 cm.

Además del tamaño, existen otros factores a tener en cuenta a la hora de valorar un pene perfecto: vello púbico, aspecto del escroto, forma del glande y piel del pene, forma y posición del meato uretral y apariencia general (color, curvatura, etc.). Un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine en 2015, en esta ocasión realizado a mujeres, concluyó que para ellas lo más importante es la apariencia general del pene, y que no se fijan en detalles como el meato uretral, que suele pasar desapercibido.

Tampoco otorgan excesiva importancia al tamaño y longitud del pene, aunque sí a la circunferencia, que ocupa la tercera posición en aspectos importantes para las mujeres justo detrás de la apariencia general y el aspecto del vello púbico.