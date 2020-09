Orgasmo simultáneo, ¿de verdad es tan bueno?

¿Cuántas veces te has propuesto alcanzar el clímax a la vez que tu pareja? Son innumerables las veces que hemos sincronizado los “relojes sexuales” para llegar a la vez porque nos lo han enseñado tantas veces que, ¡cómo no lo íbamos a conseguir nosotras!

Escena de sexo que sale en el cine, escena de sexo en la que aparece un orgasmo simultáneo. Parecen estar más compenetrados que las nadadoras de sincronizada. Y para que eso suceda en nuestra cama tiene que haber un eclipse solar, que se alineen los planetas y caiga una lluvia de estrellas, todo junto y a la vez. Parece a veces tan imposible, pero nos dicen que es tan necesario para sentirnos de verdad unidos, que al final sólo sentimos pura decepción.

Orgasmo a la vez, ¿mito o realidad?

Ya no sabemos si es un mito o es realidad, pero lo que sí sabemos es que no abunda en la vida real. El orgasmo simultáneo existe, pero no es la norma en los encuentros sexuales de pareja y la razón es tan sencilla como que cada persona tiene un ritmo y claro, esto también cuenta en la vida sexual. Además, el entorno, lo que nos haya pasado en el día, el estrés y otras tantas cosas, influyen para estar más o menos activos sexualmente y en el tiempo que tardamos en alcanzar el orgasmo.

Es uno de los “Mitos más extendidos” nos dice María Mas, sexóloga, que afirma que es una de las prácticas que más nos influyen e imitamos en nuestras relaciones sexuales. La situación a veces se convierte en una obsesión para las parejas, que creen que por alcanzar el clímax a la vez se van a sentir más unidos y su relación será mejor. Y esto, también es un mito. “Se estima que tan solo un 15% de las parejas consiguen el orgasmo simultáneo, y por supuesto, lo consiguen algunas veces, no siempre” afirma la sexóloga. “Lo que nos hace sentirnos más unidos es la intimidad dentro de la pareja. Y cuando hablamos de intimidad hablamos de cercanía, cariño, conexión, afecto, confianza… Hablamos de conversar acerca de lo que nos gusta en el plano sexual, de compartir qué cosas nos hacen disfrutar más, de valorar y hacer cumplidos, de los cuidados pre y post sexo” añade.

Sexo | iStock

Una de las últimas investigaciones sobre el tema relatan que el logro de haber tenido un orgasmo a la vez estaba relacionado con la satisfacción que tenían las dos partes de la pareja en cuanto a su vida profesional, su salud mental y de pareja. Compaginar todo esto hace que las relaciones sean más placenteras y el orgasmo simultáneo tenga más posibilidades de ocurrir.

Es verdad que existen técnicas para alcanzar el orgasmo juntos con más facilidad, pero hay que tener en cuenta más cosas que practicar una postura. Debemos saber que el 75% de los hombres alcanzan el clímax, frente al 30% de mujeres en relaciones heterosexuales. Esto nos está diciendo que falla algo, y no es precisamente el orgasmo simultáneo. Así que, menos obsesión por el orgamos a la vez y más por el placer en su conjunto.

El riesgo que corres por buscar el orgasmo simultáneo

En una palabra: ansiedad. Con esa palabra podríamos resumir lo que sucede cuando nuestro objetivo en las relaciones de pareja es acabar al mismo tiempo. Mas lo explica muy bien, “Cuando hablamos de obsesionarnos estamos hablando inmediatamente de ansiedad por rendimiento. Y esta ansiedad nos va a llevar inevitablemente a una pérdida de placer y conexión con el propio encuentro sexual, porque nos convertimos en espectadores en lugar de protagonistas. Hay que tener en cuenta que las exigencias y expectativas irreales y exacerbadas serán más un obstáculo que un facilitador”.

En muchas ocasiones los efectos secundarios de buscar constantemente el orgasmo a la vez son eyaculación precoz, falta de deseo, problemas para mantener la erección, escasa lubricación y en conclusión relaciones menos satisfactorias. Además, es una de las razones por las que fingimos orgasmos.

Ante la gran pregunta de si es posible o no tener un orgasmo a la vez, la experta responde positivamente, eso sí añade que “Sin obsesiones, con autoconocimiento, comunicación y sin expectativas se puede intentar. Y tal vez, conseguir”.

Prácticas para alcanzar el orgasmo a la vez

Cuando pensamos en orgasmo a la vez la imagen que tenemos en la cabeza es muy clara: Hombre y mujer teniendo sexo con penetración. Esto sí que es un mito. El orgasmo simultáneo se puede conseguir de muchas formas y no tiene por qué haber penetración.

El primer paso para intentar tener un orgamo a la vez es “No obsesionarse y hacerlo sin expectativas” recuerda Mas. La sexóloga hace hincapié en la importancia de conocerse bien, saber qué nos gusta y cómo nos estimulamos mejor. “Si aprendemos a leer las señales del cuerpo y las reacciones sexuales propias y de la otra persona, será más fácil sincronizarnos” agrega.

Como truco para principiantes que quieren sincronizar sus orgasmos nos sugiere que probemos con la masturbación conjunta, el uso de cosmética erótica, juguetes sexuales y no olvidarnos de la importancia de estimular el clítoris. Saber cómo estimular el clítoris puede ser una gran baza a nuestro favor para alcanzar el orgasmo a la vez que nuestra pareja.