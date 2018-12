Los métodos más prácticos de lidiar con la regla

¿Sabías que puedes mitigar los dolores de la regla con fisioterapia?

La llegada de la menstruación, es una faena para muchas mujeres. Cada mujer es un mundo, pero el ciclo casi siempre termina arruinándonos algún plan por las molestias que ocasiona. Muchos son los consejos que nos dan para no tener dolores, pero a veces no son suficientes.

Cosas que deberías dejar de hacer cuando tienes la regla

Seguro que desde pequeña has oído más de una vez, a tu abuela o a tu madre, aconsejarte sobre lo que debes hacer cuando estés menstruando: “¡No vayas a la piscina!”, “¡no duermas con tampón, es mejor la compresa!”. Te contamos la verdad sobre esos tópicos para que no te prives más de ciertas cosas que durante la regla nos han dicho que no podemos hacer.

Cómo controlar tus reglas para que no te pillen desprevenida

Si te suele pillar desprevenida tu regla, te mostramos la forma de tener mucho más controladas tus menstruaciones con esta herramienta de uso fácil en el vídeo de Nova Life.

Cinco trucos para sobrevivir a la regla si te pilla entre semana

A ninguna mujer le gusta que la regla le pille desprevenida. Por suerte, existen métodos para prepararte para el ciclo y que no te pille por sorpresa, y existe un truco para prevenir situaciones desagradables en tu día a día con la llegada del periodo. Te lo mostramos en el vídeo.

Kit básico para follar con la regla

Toda la vida hemos escuchado que tener sexo con la regla no es compatible... ¡Qué no te engañen! Es posible. Sólo necesitas confianza con la otra persona y un kit básico que desde ahora querrás tener en casa. En el siguiente vídeo de TecnoXplora te contamos todo lo que debes saber para asegurarte de tener un sexo placentero.

