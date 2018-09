Te llega un mensaje de tu ex, ¿qué hacer?

Otras veces, parece que son los ex los que se toman en serio la frase de Mecano de “que si en invierno viene el frío, quiero estar junto a ti”, y reaparecen con un inquietante mensaje de texto. ¿Qué hacer entonces?

La psicóloga y sexóloga Susana Ivorra apunta que la respuesta dependerá mucho del tipo de relación que tuviéramos con esa persona. Y es que “En las relaciones de on and off es muy frecuente que las personas alternen periodos de no saber nada una de la otra, con otros que se inician con un Whatsapp simple, que comienza con un ‘hola’, sin más”.

Así, si se trata de una de esas relaciones de “ni contigo, ni sin ti”, la psicóloga responde tajante que “lo más prudente es no responder”. Como explica, muchas veces conseguir salir de esa dinámica es complicado, pero sí ya se ha conseguido, contestar aunque solo sea con un “qué tal” supone el riesgo de volver a entrar en esa espiral tóxica. “Tu salud y tu bienestar bien merecen que te protejas”, aunque pueda parecer una falta de educación no contestar.

Teniendo esto claro, si este no ha sido el caso, y pueda ser una relación a reconsiderar, bien para retomarla o como una amistad, la sexóloga aporta una serie de tips a tener en cuenta:

1) No te dejes llevar por un impulso: Aunque a día de hoy vivimos con la idea de que todos los mensajes son urgentes, la realidad es que la mayoría no lo son, y hay tiempo para responder más tarde, o incluso esperar un momento en el que estemos más tranquilas para valorar si queremos iniciar o no esa conversación.

Ruptura | iStock

2) No saques conclusiones precipitadas: Suele ocurrir que aunque el mensaje sea un simple “hola”, damos por hecho posibles intencionalidades, cuando quizás se trate de incluso algo tan sencillo como preguntar por algún tema u objeto que quedó pendiente. En realidad los motivos pueden ser múltiples. “Hay ex que simplemente te escriben para tantear el terreno. Otros te escriben porque han sentido un momento de añoranza, sin más. Otros por sexo. Otros para saber de ti y tal vez retomar la relación. No eres adivina. No hagas suposiciones. Deja que sea quien inicia la conversación quien se explique”.

3) Piensa qué es lo que quieres: No se trata solo de estar a la expectativa de lo que la otra persona plantee, sino también de pensar en nuestras necesidades. Así, si se plantea una cita, acepta solo si es lo que deseas. “Si lo haces por lástima, por no saber decir no, por no herir sus sentimientos, por el amor que una vez le tuviste... Piénsatelo dos veces” insiste Ivorra. “Si sabes lo que quieres no tiene nada de malo que se lo comuniques por mensaje, no es necesario hablarlo en persona, sobre todo si ya se habló todo en su momento”.

4) Haz las cosas diferentes: Si directamente la otra persona plantea volver, o tú aprovechas ese contacto para plantearlo, piensa que si la relación acabó por errores de ambos, este es el mejor momento para empezar a hacer las cosas diferentes. Como concluye la sexóloga, “Cuando acaba una relación no sabes si esa persona volverá a tu vida algún día. En el caso de que así sea, podría ser una relación diferente, porque los dos habréis hecho cambios personales”.