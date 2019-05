Kit básico para ir por primera vez a un club swinger

Seguro que sabes de qué estamos hablando, pero no está de más contextualizar: un club liberal o swinger es aquel sitio donde parejas van a realizar intercambios sexuales. Normalmente suelen tener clientes asiduos (hay varios clubes de este tipo repartidos por toda la geografía española), abren todos los días de la semana y varias veces al mes hacen fiestas temáticas. Que si bdsm, que si gang bang, etc.

Si piensas que acuden parejas de una determinada edad, te equivocas: acude gente de todas las edades (evidentemente, siempre mayores de 18 años), y todas clases sociales. Algunos suelen tener piscina y jacuzzi (la mayoría), salas de bdsm, para los amantes del látigo, cuartos más privados…

¿Te apetece probar porque nunca fuiste y crees que puede ser una experiencia para ti y tu pareja? Pues ahí van unos consejos sobre lo que debe ser tu kit básico para tu primera vez:

- Lleva condones: aunque no lleves intenciones de tener sexo, ni con tu pareja ni con nadie más y solo te estés diciendo que vas a ver. Lleva condones porque mujer precavida vale por dos y porque a lo mejor, estando allí, te sientes a gusto, te entra un calentón y te apetece un revolcón con tu pareja (que es por donde tienes que empezar si no lo tienes del todo claro lo del intercambio). En algunos locales suelen tener a disposición del público (o venderlos), pero un par de condones no ocupa mucho en tu bolso…

- Muchos tienen piscinas y jacuzzis, así que bañador al canto. Aunque te pase como en el punto anterior y te digas que no te vas a meter desnuda en una piscina donde hay otros tantos cuerpos desnudos (se exige escrupulosamente ducha antes y después de entrar en la piscina donde no se suele permitir tener sexo), tampoco está de más meterlo en el bolso.

- Por supuesto, chanclas.

- No necesitarás ni toallas ni albornoz: de hecho en muchos clubes swinger te facilitan uno, por lo que podrás ver a muchas personas paseando como Dios las trajo al mundo y otras, en albornoz. De hecho, si es tu primera vez y no eres muy desinhibida, quizás lo más adecuado sea que te pasees en albornoz en vez de en cueros, y cuando te sientas más segura, prendas fuera.

Bar | iStock

- Tampoco hace falta que te lleves sábanas, porque te las facilitan en el caso de que quieras intimar con alguien en alguno de los cuartos privados…

- Toallitas o kleenex: porque el sexo son fluidos, así que tampoco están de más.

- Si no quieres ir desnuda y te apetece quedarte en ropa interior, elije una con la que te sientas cómoda y sexy, nada de prendas aparatosas (salvo que sea una fiesta de disfraces).

- Y sobre todo, lo que no debes llevar en este kit básico de aproximación al mundo swinger son prejuicios. Te sorprenderá que la gente es muy muy respetuosa y aquí, mucho más que en otros sitios, un No es un No. Es decir, si te invitan a tener sexo y no te apetece, no tendrás que repetirte una y mil veces (como podría sucederte en cualquier bar un sábado a las doce de la noche). Sé amable, mente abierta y déjate llevar.