¿Hay más deseo sexual durante la regla?

No es la primera vez que escribimos sobre el periodo, si bien cada vez que abordamos el tema es para esbozar los malestares de la menstruación: que si sensibilidad, que si dolores físicos, fatiga, etc. Hoy trataremos otra cuestión: seguramente hayas oído en alguna ocasión que se tienen más ganas de sexo durante la regla pero, ¿es esto cierto? Acudimos a la sexóloga Raquel Graña para que nos aclare el tema.

“Durante el ciclo menstrual, 28 días, nuestros niveles hormonales varían en función del momento en el que nos encontremos. Si bien, hay dos etapas del ciclo en las que tenemos más deseo sexual: una se produce 14 días antes del periodo y la otra, durante el mismo”. O sea que buenas noticias, sí, se tienen más ganas de relaciones sexuales durante la regla. No todo iban a ser miserias….

“Para demostrarlo, la Universidad de California, en EEUU, realizó una investigación con el objetivo de medir la influencia de las hormonas involucradas principalmente en la producción de óvulos: el estrógeno y la progesterona. Descubrieron que el estrógeno aumenta el deseo sexual, mientras que la progesterona, lo suprime. Ambas varían en función del momento en el que se encuentren del ciclo menstrual. Desde el primer día que se produce el periodo, hasta el día 14 ó 15 de ese ciclo, el estrógeno se mantiene muy elevado y la progesterona muy baja. Estos niveles se mantienen hasta que vuelve a tenerse el periodo”, añade la experta.

Menstruación | iStock

Esto, según la sexóloga, explicaría por qué muchas mujeres tienen más deseo sexual durante el periodo y no en otros momentos. No obstante, hay otros factores que influyen como el aliviar los dolores de la menstruación y el contar con una mayor lubricación vaginal.

Durante el periodo, extremar las precauciones

En todo caso, a la hora de tener relaciones sexuales durante estos días no hay que olvidar que la mujer puede seguir quedándose embarazada, lo de “hagámoslo sin protección durante la regla porque no hay riesgo de embarazo” es una falacia: “Algunas personas creen que durante el periodo la mujer no está ovulando, esto puede ser erróneo. No existe una norma fija para predecir cuándo estamos o no produciendo óvulos, así que puede quedarse embarazada si no se utiliza ningún método de precaución”, explica. Así que conviene seguir utilizando métodos anticonceptivos.

Además también es importante, máxime en estos días, una higiene adecuada: “Los fluidos y la sangre transmiten ITG y bacterias, así que es conveniente ducharse o lavarse después de la relación sexual”, explica.

Además, algunas mujeres tienen sus genitales más sensibles durante esta etapa: “No lo dudes y comunícaselo a tu pareja”, finaliza. La comunicación siempre es la clave.