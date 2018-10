¿De verdad has dejado atrás la historia con tu ex?

En cualquier caso, seamos quienes dejan o los abandonados, una ruptura es siempre un proceso complejo, que requiere un duelo y una aceptación que puede tener una intensidad y características determinadas en cada persona. Es el momento de saber si tú ya has superado aquella ruptura sentimental o te queda aún un camino por recorrer, aunque sea cual sea el resultado del test es importante que tengas en cuenta que saldrás de ello, y que un día te levantarás, ya no te acordarás de él y serás capaz de ser feliz de nuevo.

Si los resultados arrojan lo que no querías escuchar (no has superado ni de lejos tu ruptura) siempre te queda ponerte manos a la obra y entrar en el modo-superación. ¿Cómo? Empieza por pedir ayuda profesional si ves que estás atascada en un bucle de pensamientos negativos de los que no puedes salir, y también por seguir una serie de pasos. Desahógate con los tuyos si es necesario, y sal de inmediato de esos pensamientos en que le recuerdas como un tipo maravilloso: cuando esto ocurra fuérzate también a pensar cómo te sentías a veces a su lado, y las cosas malas que, sin duda, tenía la relación y la llevaron a su fin.

También es importante que, si te está costando, abandones cualquier tipo de contacto con él (y también con su entorno: ahora toca pensar en ti) y por supuesto le elimines de tus redes sociales y no te dediques a fisgar qué es de su vida. Entendemos que es difícil, pero se trata de salir del atolladero y seguirle la pista solo te hará estar más sumida en una especie de espacio imaginario que todavía os une.

Dicho esto, ¿quieres saber si aún sigues enganchada a tu ex? Responde estas preguntas y saldrás de dudas.