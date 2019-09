La píldora del día después (PDD) es un método anticonceptivo de emergencia. No es de uso regular y nunca debe sustituir al método anticonceptivo que estemos utilizando. Seguro que cuando se habla de esta píldora te surgen muchas dudas, y es que se habla de ella pero nadie nos ha explicado de forma sencilla cómo funciona.

¿Tienes claro qué es?

La PDD no es una píldora abortiva sino que su función es evitar el embarazo antes de que se produzca, inhibiendo o retrasando la liberación del óvulo para evitar que sea fecundado. Es un medicamento que se toma tras haber mantenido relaciones sexuales sin protección o si ha habido un fallo en el método habitual. Es deci,r que tuviste sexo con penetración sin usar un método de barrera o si lo usaste y algo falló como que el condón se rompió, te olvidaste de tomar la píldora, te quitaron el DIU, te colocaste mal el Anillo o se te despegó el parche anticonceptivo durante más de 24h, pueden ser algunas de las situaciones en las que tomarla está justificado. ¡Cuidado! No es un método que debas tomar todos los días.

Así funciona y estos son los tipos que te puedes encontrar

Esta pastilla actúa retrasando o inhibiendo la ovulación. Para que su eficacia sea máxima hay que tomarla durante las 24 horas siguientes a la penetración y nunca dejar que pasen más de 120h, 5 días.

Este tiempo tan concreto se debe a que la disponibilidad del óvulo para ser fecundado es de 24h. Si durante ese tiempo no se produce la fecundación el ciclo seguirá su curso y terminará con la menstruación. Sin embargo, los espermatozoides tienen mayor tiempo de vida útil. Pueden estar activos dentro de ti durante cinco días. De ahí que el riesgo de embarazo comience cinco días antes de tu ovulación si ha habido eyaculación. Si te ha fallado el método y tu ovulación está próxima, la píldora hará que ésta se retrase para que los espermatozoides que estén dentro vivitos y coleando no le puedan fecundar.

Aunque parece que si has tenido un disgusto, esto te lo va a solucionar todo, no es del todo cierto. Su eficacia no es del 100%. Imagínate que cuando os ocurre ya estás ovulando, entonces por mucha prisa que te des en tomártela, la píldora no podrá hacer nada. Por otra parte, si no estás segura de si estás embarazada, eres hipersensible a su componente activo, si tienes una enfermedad hepática o estás siguiendo un tratamiento contra el VIH, no debes tomarla.

En cuanto a sus efectos secundarios, los más habituales son dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas y cambios en tu siguiente ciclo. No te asustes si te notas rara cuando comiences el ciclo siguiente, es habitual.

Joven preocupada | iStock

Siempre hablamos de la píldora del día después de forma genérica, pero no sólo hay un tipo de PDD. Por un lado tenemos las que contienen acetato de ulipristal, la más conocida es ellaOne, y las que contienen Levonorgestrel como Plan B One Step, Take Action o My Away entre otras. Todas ellas actúan de la misma manera y puedes conseguirlas en la farmacia sin receta.

¿Cómo debes tomarla?

Puedes tomarla en cualquier momento del ciclo y siguiendo las directrices de las que hemos hablado antes. Lo más recomendable es hacerlo, como suele recomendarse con cualquier otro

medicamento, antes o durante cualquier comida. ¡Ojo! Si vomitas en las tres horas siguientes a su ingesta, tienes que volver a tomar una.

Toma precauciones. Puede reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales, por ello deberás complementarlos con otro tipo de anticonceptivo de barrera como por ejemplo los preservativos. Espera hasta tu siguiente regla y después todo volverá a la normalidad.

¡Apunta!

- La píldora no es eficaz en un 100% y a medida que va pasando el tiempo ésta disminuye de esta forma: 95 por ciento en las primeras 24 horas. 85 por ciento entre las 24-48 horas. Menos del 75 por ciento entre las 48-72 horas.

- No es recomendable tomar más de 2 en el mismo año ni en ciclos consecutivos.

- Nunca debe tomarse con alcohol.

- Algunos medicamentos como los barbitúricos, anticomiciales y algunos antibióticos pueden interferir en su eficacia.

- El pomelo también puede afectar negativamente.

- Presta atención a tu menstruación. Puede verse afectada, tener manchas o pérdidas los días después de su toma, pero esto es totalmente normal.

- Nunca debe usarse como método anticonceptivo ni antes de las relaciones con penetración.

- Conoce bien tu ciclo para tomar la mejor decisión.

- Recuerda que no protege de las ETS ni ITGs.