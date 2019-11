En el mundo del erotismo y la sexualidad hay demasiado escrito. Nos encanta hablar de esas prácticas que nos parecen tan curiosas. A veces las llamamos raras, extrañas, e incluso se las cataloga de filias. Pero, ¿qué es realmente una filia? Una filia es sencillamente la atracción hacia algo y lo usamos como sufijo para indicar la afición o el interés por una persona o situación. En el caso del erotismo se utiliza frecuentemente para definir a aquellas personas que sienten inclinación por alguna práctica en concreto. En este caso, la filia se convierte en una parafilia, que no es más que un patrón de conducta en el que los deseos o la excitación provienen de elementos atípicos. Es importante no confundirnos y creer que esto es un punto negativo de nuestras sexualidades. No es ninguna patología, es simplemente una manera más de disfrutar del sexo.

Más allá del fetichismo de pies, el BDSM o el frotteurismo, que sinceramente ya nos tiene aburridas y se han convertido hasta en prácticas corrientes, hay muchas más prácticas no normativas que nos han dejado con la boca abierta. ¿Te atreverías a ponerlas en práctica? Toma nota que vamos a iniciar un viaje por los deseos más bajos y peculiares.

Eproctofilia

Esta práctica puede hacerte reír o parecerte totalmente asquerosa. Se basa en la atracción por la aerofagia de otras personas o más concretamente, por los gases intestinales. ¿Cómo se disfruta de esta particular afición sexual? Inhalando y oliendo las flatulencias de forma directa. Si te estás acordando de la última vez que tu pareja dejó salir sus gases debajo de las sábanas dando un aroma, digamos especial, al ambiente nocturno de vuestra habitación, no cuenta. A no ser que te pareciera excitante el olor que desprendía y eso te pusiera como nunca antes lo había hecho. Y es que hay personas a las que les parece tremendamente sexy y, aquí es donde viene lo mejor, cuanto peor huela ¡más les gusta!. Cenar alimentos pesados o que sepan que les va afectar a los gases intestinales haciéndolos más olorosos es para ellas y ellos como un preliminar.

Clismafilia

¿Cómo ves eso de ir contra la naturaleza del ano y en vez de dejar que expulse las heces, introducirle otro tipo de elementos? No, no hablamos de sexo anal como normalmente solemos entenderlo, sino de introducir líquidos a través del ano. Para comprenderlo mejor, se trata de realizar enemas anales durante los juegos sexuales. Para que la excitación y la satisfacción sea mayor también se pueden utilizar cánulas. La atracción hacia esta práctica es bidireccional, es decir que se disfruta tanto cuando se hace como cuando se recibe y se puede alcanzar el orgasmo con la sensación que produce el líquido al entrar por esa zona del cuerpo.

Pareja en sofá | iStock

Acrotomofilia

Tal vez alguna vez hayas oído hablar de la acrotomofilia aunque el nombre no te resulte familiar. Se trata de la atracción hacia personas que tienen algún miembro de su cuerpo amputado. Lo que realmente aumenta el deseo sexual de los acrotomofílicos son los tocones que esa persona pueda tener como resultado de la amputación. Dentro de esta parafilia hay preferencias y grados: Acrotomofilia es el deseo de que la pareja sea una persona amputada. Se les conoce como devotees (devotos) y la Apotemnophilia, que consiste en querer ser uno o una misma quien tenga una amputación. A éstos últimos se les conoce como wannabes. Cuando un wannabe pone en práctica su fetichismo lo llamamos pretender y lo hace a través de ataduras o con ropa floja para simular que alguna parte de su cuerpo está amputada. También se suele recurrir a la Electronic Surgery o cirugía electrónica, mediante la cual se modifican las imágenes para quitar partes del cuerpo. Esto es usual hacerlo en películas porno dirigidas a este tipo de público. Dentro de este colectivo utilizan una jerga específica para referirse a qué partes del cuerpo son las amputadas, por ejemplo AK, Above Knee, se referiría a la amputación por encima de la rodilla, además se le añade una L, de left, o una R , de right, si es izquierda o derecha. Así, una persona LAK sería aquella que le ha sido amputada su pierna izquierda por encima de la rodilla. También identifican de forma especial las que son realizadas de forma sencilla, en una sola parte o si por el contrario tiene dos miembros iguales amputados.

Capnolagia

¿Alguna vez te has sentido excitada al ver a otra persona fumar? Es lo que se denomina capnolagia y es la atracción hacia las personas fumadoras. Generalmente este fetichismo es más común en los hombres que en las mujeres y se cree que está basado en construcciones sociales. A raíz de hacerse más popular este tipo de excitación, se han generado mayor número de contenido para adultos en el que el tabaco es uno de los protagonistas en la escena. Es decir, que mientras se realizan otras prácticas los protagonistas también están fumando. Y pensar que a veces nos faltan manos... Los fetichistas pueden ser activos o pasivos. Los pasivos simplemente se deleitan observando cómo fuma otra persona y eso les excita y en otras ocasiones pueden tomar un rol activo e involucrarse en la acción. Está tan extendido que incluso hay publicaciones donde hablan y muestran contenido sobre esta atracción sexual. Una de las cosas más curiosas de este fetichismo sexual es que ni siquiera tiene por qué incluir desnudos, simplemente el puro acto de inhalar y expulsar el humo ya es suficiente.

ASRM

La discusión sobre si esto es atractivo sexualmente es tan larga y antigua como la de si la tortilla tiene que llevar cebolla o no. Y es que hay opiniones muy divididas al respecto. ASRM (respuesta Sensorial Meridiana Autónoma por sus siglas en inglés) es el fetichismo por oír los sonidos que hacemos al comer. Si tienes dudas de si esto le puede gustar a alguien solo tienes que entrar en YouTube y ver la cantidad de vídeos que hay de gente comiendo para que otros y otras les escuchen y se deleiten de sus masticares. Se dice que produce una relajación total que incluso puede llevar al orgasmo. Como en todo, en esto también hay particularidades y no es lo mismo excitarse al oír el sonido de comer patatas fritas como el de comerse un plátano, por eso dentro de los contenidos de ASRM hay muchas categorías que superan los de comida y van hasta los provocados al arañar o lijar un mueble. Para los más pro en la materia existen los biaurales, vídeos hechos para ser escuchados con auriculares con mayor definición acústica. Si te ha atraído esta idea puedes participar de ella porque otra de las modalidades es compartir mesa de forma virtual con la persona a la que estás escuchando y aunque para muchos es un fetichismo sexual, para otros es simplemente la mejor manera que han encontrado de relajarse.

No diréis que no hay un mundo diverso en esto de los erotismos, ahora sólo nos queda tirar de lista e ir viendo cuál nos convence más.