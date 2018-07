¿Te duele la cabeza después de un orgasmo? Esto es lo que debes hacer

CONSEJOS DE EXPERTOS

No. No vamos a hablar del viejo estereotipo de las abuelas que ponían la consabida excusa del malestar para no tener sexo. Afortunadamente, eso del “esta noche no, que me duele la cabeza” suena a película antigua y no es más que otro dañino cliché de género. Lo que vamos a tratar de averiguar aquí es por qué a veces nos estalla la cabeza después de hacer el amor, y cómo solucionarlo.