Todo el mundo habla de las consecuencias sanitarias y económicas del confinamiento. Pero nuestras vidas se han visto alteradas en más sentidos. Por ejemplo, para aquellas parejas que no han salido bien paradas tras pasar juntos 24 horas al día, siete días a la semana. No es casualidad que la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) haya detectado un aumento de las consultas para divorciarse.

Hay que ser realistas, si una relación no ha superado pasar tiempo juntos, quizás dejarlo es la mejor decisión. Aunque hay personas que temen tardar mucho tiempo en volver a encontrar alguien con quien encajar.

Está claro que tener una pareja no debe ser un objetivo vital, y que no hay nada como obsesionarse como para no lograr algo. Pero en los tiempos en los que encontrar el amor depende en gran parte de las apps y de las redes sociales, es difícil no preguntarse: ¿cuánto tiempo se tarda en encontrar el amor en una app?

Se trata de una pregunta tan común, que la aplicación Adopta Un Tío decidió hacer un estudio al respecto. La conclusión fue clara: el amor en redes llega después de un año. Más o menos.

Para llegar a esta conclusión, la app analizó el perfil de más de 300.000 usuarios para observar el número de días transcurridos y mensajes intercambiados, hasta que se dieron de baja de la aplicación porque habían encontrado pareja.

Así se encontró que el tiempo necesario para encontrar una pareja y dejar la aplicación eran 254 días y de media había 268 mensajes intercambiados.

No solo se observó que la media era de casi un año, sino que además se encontraron diferencias entre los perfiles de hombres y mujeres.

Ellas necesitan 232 días para conocer a alguien antes de darse de baja. Ellos, en cambio, necesitan algo más de tiempo, 276 días. No se sabe si tardan en encontrar más el amor, o tardan más en decidir que es el momento de dar de baja su aplicación. Una cosa son los datos y otra las interpretaciones que queramos buscarles.

En cuanto a los mensajes, ellos envían más mensajes de media, 321 mensajes respecto a los 224 de media que se envían desde los perfiles femeninos. No hay que olvidar que no se trata del número de mensajes intercambiados con una persona. Se trata del total de mensajes intercambiados entre la fecha del registro del usuario y la fecha en la que se borraron la suscripción.

Ante estas cifras, desde Adopta Un Tío recordaban que “Estas herramientas facilitan el contacto, pero las personas que realmente quieran enamorarse deberán saber que el proceso es el mismo dentro que fuera de las redes, aunque pueda parecer lo contrario”.

Y es que al final las redes sociales hacen más fácil conocer a un mayor número de personas, sobre todo si nuestro círculo social es cerrado. Pero encontrar a alguien que encaje con nosotros, que a esa persona también le encajemos y que la química inicial se traslade a un entendimiento a largo plazo, sigue siendo casi una cuestión de magia.