El sexo 'outdoor' es un tema que nunca pasará de moda en las conversaciones con lo/as amigo/as o entre las fantasías personales y de pareja. De hecho, según un estudio realizado por Alpha Research para CONTROL en 2016 el 49% de las personas han tenido encuentros eróticos en lugares públicos. De ese porcentaje el 38% asegura que les gustó y repetiría, y un 11% de entre los que no lo han practicado deseaba hacerlo.

Por lo que sí, podemos decir que el sexo fuera de la cama es cada vez más recurrente entre las parejas, pero ¿por qué? ¿Qué nos lleva a desear tener encuentros 'outdoor'? Pues depende de la persona o de la pareja, pero, en general, los motivos pueden englobarse en cuatro posibles motivaciones:

1. Prohibido: Nos encanta que nos prohíban, de hecho, es cuando nos prohíben algo cuando más queremos hacer aquello que nos han prohibido. La trasgresión vive con nosotros/as y tener encuentros en lugares públicos es algo que en muchas ocasiones y países está penado, así que, ¿hay mayor trasgresión que esa? Una de las grandes motivaciones que llevan a las parejas a salir de casa para mantener sexo es la necesidad de vivir esa sensación que te da la adrenalina cuando estás haciendo algo que sabes que está prohibido.

2. Me van a pillar: Una emoción y pensamiento que va muy unido a la probabilidad anterior. Pensar que nos van a pillar, escuchar a la gente a nuestro alrededor mientras lo hacemos, es un fuerte potenciador del lívido para muchas parejas y otro de los grandes motivos por los que se decide o se opta por mantener relaciones en lugares públicos.

3. Me miran: Hay parejas que se excitan sabiendo que les miran, por eso practican sexo en lugares donde saben que les van a ver. Eso sí, disfrutan porque ellos han decidido que el otro les mire, es decir, cuando alguien les mira sin su permiso no siempre les excita. Cada pareja es un mundo y su motivo de excitación depende de cada caso. Pero la situación casi siempre conlleva una concesión de esa posibilidad de que les miren y un control sobre lo que esas personas van a ver o ellos quieren que vean.

Baños públicos | iStock

4. Salir de la rutina: El clásico entre los clásicos y uno de los recursos más habituales para intentar reencontrar la chispa perdida entre las parejas. La propuesta de practicar sexo fuera de casa es una de las típicas soluciones para cuando sienten que ya no es lo mismo que antes o que el deseo de encontrarse no es tan frecuente. Aunque eso sí, esta solución no siempre funciona, ya que probablemente esa perdida de deseo no se recupere tan solo con cambiar de escenario. Si eres una de estas personas y o bien esto no te ha funcionado o crees que solo con esta solución vas a poder arreglar vuestra situación, es mejor que acudáis a una sexóloga. Una profesional con la que tratar el tema, llegar a la raíz del asunto e intentar, de verdad, solucionarlo.

Una vez que sabemos cuáles son los principales motivos, que no tienen que porqué ser todos, la pregunta que se nos pasa por la cabeza es: ¿cuáles son los lugares preferidos para practicar este tipo de encuentros?

1. Baños públicos: ya sea el de un bar, los de la playa, los de un centro comercial… saber que fuera están esperando para poder usarlo o que están compartiendo espacio mientras mantienes todo tipo de actos eróticos suele elevar la temperatura de cualquiera…

2. Portales: los ángulos ciegos o la oscuridad pueden proporcionar un grado de intimidad muy excitante y, de hecho, es uno de los sitios dónde más se ha practicado sexo.

3. Coche: típico y el que nunca pasará de moda.

4. Oficina: algunos compañero/as de trabajo pueden llegar a ser grandes amantes, como fantasía o como realidad. También un lugar perfecto para tener una “reunión” con tu pareja.

5. Terraza: uno de los preferidos en verano, sobre todo para aquellos que disfrutan de que les pillen o les miren.

6. Playa: uno de los escenarios más recurrentes sin duda para los que se excitan sabiendo que les están mirando.

7. Metro o tren: para los más arriesgados y los que quieran vivir un grado de adrenalina mayor suele ser una de las opciones preferidas.