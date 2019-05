20 cosas que les ponen irracionalmente calientes (y lo sabes)

Mujeres desnudas, fotos de mujeres desnudas, vídeos de mujeres desnudas, estar desnudos, que les toque una mujer desnuda… La lista de cosas que excitan irremediablemente a un hombre tienen mucho que ver con la desnudez en todas sus vertientes. Pero no siempre. A veces las cosas más absurdas y las situaciones que menos te imaginas, también les ponen cachondos. Aquí tienes algunas:

1. Las marcas de bronceado

No sabemos muy bien por qué, pero es un hecho que las marcas del bikini en la piel de una chica encienden a los chicos irracionalmente. Puede que tenga que ver con el color de la piel, pues las personas suelen ser más atractivas cuando se broncean, pero también podría deberse a que su cerebro asocia las partes que no ha tocado el sol con las que sí les gustaría tocar a ellos.

2. La ropa deportiva

Ya sea porque vuelves del gimnasio o porque te hayas puesto cómoda para bajar al súper, hay algo en la ropa deportiva que atrae a los hombres, más allá de tu condición física.

3. Las gafas

Unas gafas de ver hacen que la cara de una mujer sea, para algunos tipos, mucho más interesante. Podríamos pensar que esta reacción masculina tiene que ver con la inteligencia… pero no, dudamos que tenga que ver con eso.

4. Las gorras de su equipo

Seamos realistas, los tíos adoran a su equipo de fútbol, baloncesto, rugby o béisbol. ¿Y qué hay más sexy que una mujer con una gorra con sus colores? Caso cerrado.

5. La buena gramática

La frase “good grammar is sexy” no entiende de sexos. A todos nos atrae más la gente que sabe escribir que la que no aprendió el uso de la b y la v en el colegio, es así.

6. Esa canción nostálgica

La que lo hace volver a la época del instituto, cuando tuvo su primer orgasmo en la parte de atrás del coche. Esa canción conecta directamente con ese recuerdo y... ¡boom! Erección instantánea.

7.

El olfato es el sentido más potente, y está íntimamente ligado a la memoria. Y el perfume, por su parte, está diseñado para atraer.

8. Su cuerpo

Desnudo, por supuesto. Muchos hombres aman su cuerpo desnudo y verlo en el espejo les excita sin que apenas se den cuenta.

Pareja en la cocina | iStock

9. Las ostras, las fresas, el caviar…

La lista de alimentos tildados como afrodisíacos es larga (y también un poquito absurda). Lo que sí es cierto es que todos tenemos algún plato que nos pone especialmente calientes.

10. Un vestido rojo

Por si no te lo habías planteado nunca, hay una razón por la que el Día de San Valentín todo se tiñe de rojo. Los estudios demuestran que es un color estrechamente asociado con la excitación.

11. Las cosquillas

Prueba a empezar una pelea de cosquillas mientras todavía estáis en la cama un domingo por la mañana y verás a lo que nos referimos.

12. Que les rasquen la espalda

Este extraño y placentero ‘fetiche’ tiene hasta su propio nombre: acarofilia. Y puede resultar muy excitante.

13. Las sábanas limpias

Ok, esto no es algo inherente al género masculino. A todos nos gusta la sensación de deslizarse en una cama con las sábanas recién cambiadas. Esto podría explicar el atractivo de tener sexo en un hotel.

14. El miedo

Sí, el miedo es un excitante muy similar a la adrenalina previa al orgasmo, algo que en algunos hombres se traduce en erección espontánea. Pero en realidad se trata de una "mala atribución de la excitación". El miedo y la excitación comparten elementos en común (falta de aliento, aumento de la presión arterial). Por eso a veces sientes miedo, pero tu cerebro decide que quizás tan sólo estés cachondo.

15. Que te pongas su camisa

Hay algo objetivamente erótico en una mujer que se pone la camisa de su amante para salir de la cama después de una noche de sexo. No hay que darle más vueltas.

16. Tocar la guitarra

Los músicos son sexys. Y saber tocar un instrumento les excita. Cualquiera. Excepto el acordeón. (No, incluso el acordeón tiene su público).

17. Que les hagas reír

Tener un gran sentido del humor siempre es atractivo. De hecho, no hay mejor preliminar que la risa. (Mentira. El mejor preliminar es el sexo oral).

18. La seguridad

Hay pocas cosas más atractivas para un hombre que una mujer confiada. Una personalidad fuerte, extrovertida y segura de sí misma es como la hierba gatera, pero para los hombres.

19. Una conversación ingeniosa

Llámalo coqueteo avanzado o batalla verbal versión X. Pero una buena conversación, con su puntito de agudeza y de agilidad mental, es sexy.

20. El frikismo

No hace falta que seas una fanática de los videojuegos o de Star Wars. Es la pasión por algo, sea lo que sea, la que les atrae irracionalmente.