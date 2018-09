Cómo saber si tu relación es sólida como una roca

Lo que funciona para algunas parejas puede que no funcione para ti, pero mientras seas feliz y te sientas respetada, es más que suficiente.

1. No te alteras cuando sale con sus amigos. No te importa que esté lejos de ti. Confías en él como alguien que toma decisiones inteligentes y sabes que no va a poner en peligro vuestra relación. Puedes irte a la cama sin esperar a que vuelva y no sientes la necesidad de enviarle mensajes de texto cada diez minutos o llamarle con la esperanza de ‘pillarle’ haciendo algo inapropiado. Podría estar haciendo lo que le diera la gana, pero sabes que volverá contigo.

2. No sientes la necesidad de mirarle el teléfono. Algunas personas son desconfiadas y cotillas por naturaleza. Lo llevan en la sangre. Pero tú no necesitas mirar a escondidas su móvil cuando está en la ducha.

3. Os apoyáis mutuamente, pero sin necesitaros. Hay una gran diferencia entre reforzarse y alentarse como pareja ante un problema, y crear una relación tóxica en la que os necesitéis para resolver un conflicto personal. Las parejas sanas entienden que también son fuertes individualmente. Contar con el apoyo de tu pareja es simplemente la guinda del pastel.

4. No te obsesionas con los errores más ínfimos. Ok, puede llegar a ponerte de los nervios algunas veces por esas pequeñas cosas (especialmente si vivís juntos). Pero tampoco vas a estar discutiendo constantemente sobre a quién le toca tirar la basura. Menuda pérdida de tiempo.

5. Apreciáis lo que hacéis el uno por el otro. No solo os enorgullece lo que ambos aportáis a la relación, sino que también expresáis ese aprecio mutuo a vuestra manera. No os parece cursi demostrar agradecimiento.

Pareja riéndose | iStock

6. Si hay un conflicto, lo resolvéis. Todas las parejas se pelean. La diferencia es que las más fuertes resuelven el problema intentando comprender el punto de vista de su compañero, aunque no estén de acuerdo con él.

7. Todavía sacáis tiempo para vosotros. Vuestro aniversario o esa fecha tan especial para vosotros se puede celebrar de muchas maneras, especialmente a medida que pasan los años. Si tenéis hijos puede ser difícil encajar escapadas románticas o cenas especiales a la luz de las velas, pues el ritmo de vida cambia y no sobra el tiempo libre. Pero hablamos de relación saludable cuando a pesar de todo os aseguráis de pasar tiempo de calidad el uno con el otro, incluso si la cena a la luz de las velas tiene que ser en vuestro propio comedor.

8. Aún sabéis haceros reír. Tu pareja y tú seguís haciendo el tonto juntos, ya estéis a solas o con otras personas. Sigue habiendo bromas, pequeñas pullas y juegos divertidos que sólo conocéis vosotros. La complicidad es clave para garantizar la salud de una relación.

9. El sexo todavía es bueno. La cosa podría haberse enfriado desde esa etapa de ‘luna de miel’ que todas las parejas viven al principio de su relación. Pero al cabo de los años, es más importante la calidad que la cantidad. Es fundamental que los dos estéis satisfechos con el momento en el que se encuentra vuestra vida amorosa.

10. Podéis ser vosotros mismos. Esto puede sonar absurdo si lleváis mucho tiempo juntos, pero no por ello es menos importante. Cosas como contenerse para evitar una pelea o guardarse opiniones por miedo a la reacción del otro, nunca ayudan. El secreto está en sentirse lo suficientemente cómodos para hablar de cualquier cosa y tener la capacidad de daros también espacio para vosotros mismos sin tener que estar constantemente ‘conectados’.