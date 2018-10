Cómo saber si necesitas un detox de citas

Promételo: te vas a alejar del amor durante un tiempo. Te va a costar, sobre todo si tiendes a depender de la validación de una pareja romántica, y porque no todo el mundo tiene la fuerza ni la disciplina emocional necesaria para desconectarse de las aplicaciones de citas, pero merecerá la pena. Una vez que das el paso hacia la autoexploración, no vuelves a ser la misma. Te prometemos que, después de este retiro en ti misma, volverás con la seguridad de querer tomar decisiones muy diferentes que te llevarán irremediablemente a un mejor amor a largo plazo.

¿Cómo funciona un detox de citas?

1. Sueltas lazos. Porque de la primera persona que te debes desintoxicar es de tu ex. Cuando te enamoras de alguien, especialmente si estás teniendo relaciones sexuales regulares con esa persona, vuestro vínculo se hace fuerte. La mayor y más incómoda tarea emocional después de una ruptura es abandonar ese vínculo, eliminar el apego. Muchas veces, después de separarnos, o nos detractamos en seguida con otro (u otros) como auténticas despechadas o buscamos la manera de volver a conectar intencionalmente con nuestro ex redefiniendo la relación. Prueba a resistirte a esa urgencia. Es importante no tener ningún contacto con la otra persona después de una ruptura. Cada vez que hablas con él, que le envías mensajes de texto, que os tomáis una cerveza o que os termináis acostando juntos, refuerzas esa conexión que en realidad estás tratando de eliminar de tu vida. Es como arrancarte la costra cuando ya se te está curando la herida.

2. Te ayuda a llorar. El fin de una relación es una pérdida. Una pérdida importante. Es la ‘muerte’ de una conexión especial, de una amistad y de un ideal de tu futuro. Y todas las muertes requiere su duelo. No se puede rodear el dolor, hay que atravesarlo para llegar al otro lado. Si sales fiesta y conoces tíos nuevos, si te acuestas con quien te viene, si ahogas tus penas en helado o haces lo imposible para evitar sentir lo que estás sintiendo ahora, sólo estás posponiendo lo inevitable. No hace falta ser psicólogo para entender que los sentimientos que se barren debajo de la alfombra acaban engordando con el tiempo. Permítete llorar, llorar libera. Siente tus emociones para que puedas superar el proceso de duelo de manera más rápida y eficiente.

3. Te obliga a vivir por tu cuenta. Estar en una relación puede ser maravilloso. Pero las personas que pasan de una relación a otra tienden a olvidarse de saber estar solas. Da miedo, lo sabemos. Y seguramente lo que te salga sea volver a echarte novio para pasar del tema, pues estar en pareja es lo único que sabes hacer. Pues de eso nada. Saber que puedes crecer por ti misma en todos los sentidos sin tener a nadie al lado es fundamental para vivir una próxima relación más sana.

4. Reevalúa tus patrones de citas. Dar un paso atrás y evitar la distracción de las nuevas parejas románticas te puede dar el espacio y la objetividad que necesitas para analizar tus patrones de citas desde otra perspectiva. Tómate el tiempo que haga falta para mirar a las personas con las que has salido y las relaciones que has tenido con esas personas. Trata de definir las características comunes. Por ejemplo, ¿cuáles han sido saludables para ti y cuáles dañinas? En este momento puedes tirar de libros que te informen sobre cómo elegir buenos compañeros de vida a partir de ahora, o acudir a alguna terapia para descubrir cómo afectan las vivencias de tu infancia a tus elecciones románticas.

Chica deprimida | iStock

5. Fortalece tus amistades. A veces nuestra relación nos consume tanto que descuidamos a esas otras personas que conforman nuestros pilares. La familia y los amigos son una forma tanto o más importante de nutrirnos y de encontrar consuelo como una pareja. Pasa tiempo reconectándote con las personas que quieres y con las que puedes haber perdido el contacto, y si descubres que tu red es más estrecha de lo que esperabas, dedica tiempo a crear y fomentar nuevas amistades. Asegúrate de valorar a esos amigos que han estado allí para ti en los momentos difíciles, y prepárate para estar para ellos durante los suyos.

6. Te permite centrarte en ti. Es un buen momento para hacer todas esas cosas que siempre quisiste hacer pero que nunca hiciste cuando estabas en pareja. Apúntate a esas clases de pintura, atrévete con el zumba, apúntate a grupos de singles para hacer excursiones. Experimentar con nuevas actividades te ayudará a reconectar contigo misma. Encontrar nuevas pasiones y retomar viejos hobbies es una gran manera de alimentar el alma.

¿Cómo lo hago?

Si has pasado en pareja más tiempo que soltera y te encuentra en relaciones poco sanas de manera sistemática, necesitas una desintoxicación de citas. Y estas son las pautas a seguir:

- Corta el contacto con tu ex. Sal de las aplicaciones de contactos. Nada de citas a ciegas. Los profesionales recomiendan una desintoxicación de al menos un año para esas personas que no han pasado ningún tiempo sin pareja durante su vida adulta. El detox también incluye los escarceos sexuales. El sexo es una peligrosa distracción del trabajo que tienes entre manos ahora.

- Aumenta tu círculo de apoyo emocional. Concéntrate en construir amistades platónicas y en dar sentido a esas relaciones.

- Escúchate. Explora todo lo que puede haber detrás de tus ganas de salir con alguien cuando sabes que no siempre es bueno para ti, escribe cómo te sientes y cómo evolucionas en un diario, lee libros sobre el tema, medita o haz alguna cosa que te haga pensar y ahondar en tus profundidades.

- Llena tu calendario de actividades que te apetezcan. Mantente ocupada mientras te desintoxicas. Es importante para que estés bien durante todo el proceso, por no mencionar que nada atrae más a alguien que busque una relación sana que una persona con una vida personal plena y satisfactoria.

- Lo último y lo más importante, acepta que vas a pasar por un período de dolor, a travesar el tenebroso bosque de la pérdida y del reencuentro. Lamenta el fin de tu última relación y el tiempo que pasaste con parejas que no lo merecían. Llora. Porque llorar el pasado te ayudará a elegir mejores personas en el futuro. O al menos aprenderás a concentrarse en la mejor persona que conoces: tú misma.