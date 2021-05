Cómo ligar y no contagiarnos de coronavirus en el intento

Ligar se ha convertido para muchas personas en algo que ni siquiera existe. Algunas por precaución, otras por miedo o simplemente porque no lo ven claro. Conocer a alguien para comenzar una relación es, hoy en día, muy complicado para la mayoría.

Está claro que las nuevas maneras de relacionarnos nos están afectando y no sólo para conocer una pareja, sino para mantener relaciones eróticas con otras personas y estar seguras de no contagiarnos por la Covid-19. Toda esta situación, auguran los y las expertas, tendrá consecuencias en el futuro ya que muchas de las medidas las estamos interiorizando y se quedarán grabadas en nuestra mente como un sistema de alerta. Nos pensaremos dos veces si dar la mano a alguien, si cruzar dos besos o abrazarnos como un gesto de saludo íntimo. La distancia y el contacto mínimo serán de los gestos que antes vamos a perder, pero que no cunda el pánico porque hoy hablamos con unas sexólogas que nos van a ayudar a dar ideas sobre cómo ligar sin correr riesgos de contagio.

Sin PCR y certificado de responsabilidad no hay trato

Según Ángela Aznárez, psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja, esta vida pandémica que llevamos “Está condicionando mucho la manera en la que socializamos y el tipo de planes que hacemos (o nos permiten hacer las medidas). Algunas de las consecuencias futuras pueden ser que nos saturemos antes de socializar. Es decir, que la "batería" de la socialización se nos acorte un poco por habernos oxidado de alguna manera, o que los contactos sean menos físicos, algo más fríos. Seguramente muchas personas aunque se pueda hacer de nuevo, acabarán erradicando gestos como el de darse dos besos y se tenderá a mantener más distancia personal”.

La también psicóloga y sexóloga Candela Carrillo concuerda con su compañera y afirma que es recomendable tomar medidas como por ejemplo hacer los primeros contactos de forma virtual y cuando los pasemos a la vida analógica optar por el aire libre. Pero le ve la parte positiva para las personas más tímidas, “A las que ya antes de tener esta situación les costaba acercarse a alguien”. Para ellas, “usar las redes les facilita dar ese paso porque pueden sentir más controlada la situación”, aunque por otra parte ve que están aumentando las horas que pasamos delante del móvil y que puede tener consecuencias negativas.

Dating | iStock

Gracias a las apps de ligue y chats estamos muy acostumbradas a que los primeros pasos sean así. Es en la segunda fase la que puede generar problemas y vernos envueltas en un círculo sin fin de primeras citas online pero nada de carne y hueso. Aunque esto hace que el riesgo de contagio se reduzca, necesitamos ese contacto social y físico, por lo que lo mejor será lanzarnos a hacerlo pero tomando todas las medidas necesarias como llevar una mascarilla homologada que nos proteja y mantener la distancia de seguridad.

¿Cómo sabemos que el contacto será seguro?

Es una de las mayores preocupaciones. Tenemos ganas de salir, de quedar con esa persona con la que hemos estado chateando, pero... tenemos miedo a que por culpa de un buen rato nos quedemos unos cuantos días en casa y pongamos en peligro a personas de nuestro alrededor.

La idea que nos da Aznárez sobre cómo estar seguras de si es una persona de fiar, es “Saber si esa persona se cuida y actúa con seguridad” Lo cual añade que “Es fácil detectar a través de una conversación casual si la persona actúa con precaución o por el contrario pasa del tema o es negacionista, ya que el tema covid está presente todo el rato y es muy fácil acabar hablando de él”.

Carrillo alude a las relaciones con personas diferentes. En ese caso aconseja “dejar dos semanas entre una persona y otra”. Además, “Tener pruebas negativas recientes o estar vacunadas” nos puede dar más confianza.

Tenemos que tener claro que, como dicen las expertas, el contacto sin riesgos en el terreno sexual no existe. Podemos poner medidas, pero “Para el contacto sexual físico ya sería difícil de tener riesgo cero, a no ser que se eliminen los besos, se esté con mascarilla y se utilice preservativo, desinfección, barreras de látex etc. Aunque todo esto lo veo más complicado” puntualiza Carrillo.

Cómo ligar sin contagios

La primera idea que nos da Ángela Aznárez es usar aplicaciones de juegos como Desire App con la que podemos conectar íntimamente pero sin tocarnos ni un pelo. Por otro lado, y siguiendo la misma línea, propone “Tontear a través de mensajes”. Esto no significa sexting ya que como bien afirma ella misma intercambiar este tipo de mensajes es suficiente para crear un “Tira y afloja, para ir calentando el ambiente y mostrando ese interés mutuo”. En el caso de que sí queramos llegar al sexting, Carrillo hace hincapié en la seguridad y en no mostrar partes “Características de la persona”. “Por otro lado, en persona también se puede flirtear a través de una conversación (aunque sea estando a distancia de seguridad) por ejemplo en un bar o una terraza mientras tomas algo, que además puedes verle la cara completa a la otra persona y mostrar la tuya”.

Una idea original que nos devuelve al flirteo más tradicional. “Esto se ha hecho siempre incluso antes del covid, pero si estás en un bar, biblioteca, parada de autobús... Puedes dejar en una nota el teléfono o el Instagram para hablar a la persona que te haya gustado”. Por otra parte, anima a que tengamos esas primeras citas delante de una cámara como si estuviéramos en un bar y después, con confianza pasar a lo físico.