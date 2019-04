Cómo estar en Tinder sin acabar amargada

Conocemos tu relación amor-odio con la popular app de citas: cuando hay una época de travesía del desierto y reconoce que en los últimos años hay cada vez más, acabas descargándote Tinder. Con la esperanza de tener buen sexo, claro que sí, pero sobre todo, con la esperanza de tener buen sexo con una persona con la que puedas repetir y que se comporte NORMALMENTE.

Pero, pasado un tiempecito, no mucho, dándole al match en Tinder, acabas huyendo como alma que lleva el diablo: y le sucede también a tus amigas. Que si éste me dejó de hablar sin más, que si este otro que conocí nos vimos una noche y desapareció. Que si aquél que mostró tanto interés y tanta intensidad durante una semana, a la semana siguiente no dijo ni mú… Experiencias muy habituales (no queremos nombrar la del envío de foto-pollas, también muy en boga) entre las usuarias femeninas de la app.

¿Qué puedes hacer para que tu experiencia en Tinder no te afecte y no acabes amargada? Ahí van unos tips:

- Aquí hemos venido a jugar: o sea, déjate de peliculitas románticas y de videoclips musicales. Expectativas súper a raya (no, no estamos diciendo que no tengas esperanza). No esperes nada y así a lo mejor, te llevas una sorpresa. Grata, queremos decir, no de las de foto no solicitada de miembro viril en la pantalla de tu móvil.

- Como en la inversión, no pongas todos los huevos en la misma cesta: las mujeres tendemos a, si encontramos un chico que nos gusta, focalizarnos en él. Conversaciones con él, interés en él… y luego él, que ha estado hablando contigo y con 15 más, se dispersa. Pues chica, ídem: maximiza tu inversión de tiempo en Tinder y si tienes que hablar con siete a la vez, sea. Te ayudará a concentrarte más en lo que haces y a desarrollar más esa capacidad multi task, todo será no ver ventajas en el asunto...

- Comeduras de tarro, ninguna: ¿Qué antes te escribía cada día y ahora no lo hace? ¿Qué te dijo de verse de nuevo y ni sabes? ¿Qué el polvo fue magnífico pero ha desaparecido? Sí, esto es, estas cosas pasan: Tinder fomenta las relaciones líquidas, lo efímero. Nada dura porque, ¿para qué, si en tu pantalla pueden desfilar miles de caras más? Es tristísimo, pero, salvo excepciones, esto es lo que vas a encontrarte así que te remitimos al punto uno de este artículo. No te comas el tarro, ya sabes lo que hay, así que o juegas o pasas de estar en este mercado.

Apps de dating | iStock

- Fíate de tu instinto: ¿Te dice que está muy liado y por eso no sabes de él? (aunque la semana anterior también lo estaba y te bombardeaba a mensajes); ¿Desaparece durante días sin dar noticias? ¿Le notas como ausente? Pues chica, ¿Qué te dice tu olfato? Que él ya ha pasado a otra cosa. Así que no te lleves malos ratos, fíate de lo que te diga tu instinto y pasa tú también.

- A la menor tontería, puerta. El mercado está tan mal que nos acabamos fijando en hombres que escriben sin faltas de ortografía o en aquellos que parecen buenas personas (aunque te atraigan cero). Chica, tú sabes cuándo una persona te gusta y también sabes cuándo hay algo que te desagrada: un gesto, algo que ha dicho y que te lleva a pensar que este hombre tiene de feminista lo que tú de biológa.. Si hay algo importante para ti que no te gusta, puerta: a esta vida no hemos venido a sufrir. Ni a perder el tiempo.

- Y ya, a nivel práctico, te recomendamos que no estés pendiente del Whatsapp, que es uno de los venenos de nuestro tiempo: no estés pendiente del teléfono y por supuesto, no bombardees a mensajes, que no hay que ser invasivos.

Y, como recomendación final, una apuesta segura: píntate los labios y sal a la calle, a ligar como se ha hecho siempre. Verás que esta experiencia te resulta mucho más gratificante que cualquier otra en cualquier app de dating.