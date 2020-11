Cinco trucos para tener sexo con la regla

Te viene a visitar una vez al mes y si hace años que la tienes entenderás la siguiente frase: siempre viene cuando menos te lo esperas. Por muy regular que seas, la menstruación tiene el don de presentarse en el momento más inoportuno: justo cuando tienes un acto o una celebración; cuando has quedado con ese chico que tanto te gusta; en vacaciones.. ¿Te suena todo esto, verdad?

Quizás se te pase por la cabeza, si hablamos de sexo, anular ese encuentro tan deseado y anhelado porque justo te vino la regla. Y no porque tengas especiales dolores, sino porque se te cae la cara de vergüenza. Qué corte, ¿verdad? Sangrando, lo vas a poner todo perdido, el olor, qué pensará él.. Todo esto es para hacérselo mirar, te lo decimos honestamente, y entronca con un tabú ancestral sobre la regla que ya deberíamos habernos quitado de encima.

Pero si todavía eres reticente, hemos hablado con la sexóloga María Torre quien nos apunta unos truquitos prácticos para tener sexo durante la regla. Y tan feliz porque además, te diremos que muchas mujeres manifiestan tener más deseo sexual durante estos días (amén de que el chute de hormonas que te da el orgasmo te hará sentir menos las molestias de la menstruación, si es que las tienes).

1. Primer consejo: “Como a muchas mujeres les da vergüenza tener sexo con la regla por el miedo a mancharlo todo podemos buscar maneras para que sea lo menos engorroso posible. Por ejemplo, hacerlo en sitios que no importe que manchemos como la ducha o la bañera.

Regla | iStock

2. “No olvidemos de que el sexo no es sólo penetración. Si llevamos un tampón o copa menstrual y no hay penetración, no tiene por qué haber mancha”.

3. Seguro que no manchas tanto como puedas pensar: “Debemos tener en cuenta que durante el sexo el flujo menstrual se detiene para dar paso a los fluidos de lubricación, así que aunque creamos que vamos a manchar mucho, no será tanto como pensamos. Además, podemos tener sexo con penetración con la copa menstrual puesta. Las hay especialmente diseñadas para ello, pero cada vez más mujeres prueban a hacerlo con la copa normal. Hay que tener en cuenta que sea blanda y que no nos moleste no haga daño a nuestra pareja, pero la experiencia nos dice que sí es posible”, explica Torre.

4. Otros truquillos: “Si no, podemos colocar sábanas plastificadas sobre la cama o superficie que estemos. También podemos echar mano de dispositivos como la esponja que absorbe el flujo evitando que manchemos durante el sexo con penetración. Se coloca al fondo y tras la relación la retiramos. Es muy suave y fácil de quitar y poner”.

5. Otra opción es la naturalidad. “Si se mancha, no pasa nada ya que se puede eliminar fácilmente. Eso sí, si es una tela delicada y que no queremos manchar porque creemos que puede no irse la mancha, entonces podemos colocar una toalla bajo nosotras o una tela que no deje pasar el fluido que caiga”, finaliza la sexóloga.