Cinco Tik-Toks para hacer en pareja

Es la app de moda. Ahora a todo el mundo le ha dado por grabar vídeos y subirlos tanto a Tik-Tok, como a su versión en Instagram, Reels. Los hay de todo tipo: divertidos, instructivos, cantando, bailando, en solitario, en pareja…

Por eso, ahora que llegan las Navidades y que vamos a tener más tiempo para pasar en pareja, por qué no añadir a la lista de cosas que hacer juntos el grabar un Tik-Tok. Si es eso lo que te apetece, aquí te dejamos los cinco que estás ahora de moda para que le retes a tu pareja a hacerlos contigo.

1.This is our dance give credit lol

Se trata de un reto para aquellas parejas que sepan coordinarse, lo del baile lo tengan más o menos dominado y que les encante la música de Navidad.

2. This or that

Puedes elegir las preguntas y hacer que este reto sea divertido, picante o ambas cosas. Seguro que este os puede inspirar para crear las vuestras.

3. Cleopatra Belly

Este es uno de los más complicados. El reto consiste en coordinar los movimientos del cuerpo con el ritmo de la canción. ¿Seréis capaces?

4. Shower

Se ha puesto súper de moda en EEUU. No solo se puede bailar en pareja, también con los más peques de la casa. ¡Este es fácil!

5. Candela-Super Yei & Jone Quest

Y si sois de esas parejas arrítmicas, no os preocupéis. Para vosotros/as también hay Tik-Toks.