Así es el "petting", la práctica sexual que arrasa entre los jóvenes

¿Estás cansado de hacer siempre lo mismo en la cama? ¿Te aburre el sexo si no consigues llegar al orgasmo? Si las respuestas a estas preguntas son sí, estás en el lugar indicado. La técnica que te ayudará a escapar de la rutina es el "petting".

Está práctica se basa en realizar todo aquello que os pida el cuerpo con una excepción, está prohibido llegar a la penetración. Que no la haya no significa que no se pueda llegar al orgasmo, todo lo contrario.

Los roces, los besos y los lametones son sólo una pequeña parte de todo lo que representa esta técnica sexual que tanto furor está causando entre los jóvenes. Una de las razones de su éxito es la eliminación del coito, sin que esto suponga que no se pueda alcanzar el clímax.

No te olvides de contarnos tus experiencias con el "petting". Ten presente que no todo se basa en llegar al coito, hay mucho más.