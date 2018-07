Así consigue los caramelos Halls negros que el sexo oral sea mucho mejor

SEXO CON UN EXTRA DE MENTOL

No vale cualquier caramelo: es fundamental que sean los Halls negros. Y no vale cualquier otra modalidad del famoso caramelo cuadrado. Los Halls Intense Cool (aunque todo el mundo los conozca como “los negros”, este es su nombre oficial) se caracterizan por la gran intensidad de su sabor, y es que tiene 15 gramos de mentol. Éste actúa como un potente vasodilatador que garantiza esa explosión de sensaciones. Ten en cuenta que los más típicos, de miel y limón, sólo tienen 2,5 gramos, por lo que no serán igual de efectivos. No es de extrañar que este paquetito sea tendencia para aderezar el sexo oral.