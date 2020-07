Avión, tren, autocar son lugares cerrados en los que estaremos compartiendo espacio (a veces poco espacio) con otras personas durante bastante tiempo. Durante el confinamiento, el aforo en este tipo de transporte estaba limitado pero la “nueva normalidad” devuelve los asientos al lleno completo. ¿Es un riesgo viajar en tiempos de la COVID-19?

Aquí van algunos consejos a seguir para viajar con más seguridad.

1. Analiza si ese viaje es imprescindible. Lo sé, probablemente lo sea, pero no está de más recordarlo.

2. Ajusta el horario. Si es posible, intenta viajar en horarios donde no se llenen todas las plazas del transporte, así podrás mantener con mayor facilidad la tan buscada distancia de seguridad.

3. Evita el contacto con gente diferente a la habitual los días anteriores, así podrás saber si desarrollas síntomas en ese periodo.

4. Intenta limitar el uso de carritos transportadores de maletas, si no queda otra, límpialos con gel desinfectante, tanto el manillar como tus manos antes y después.

5. Antes de subir al tren, avión, autocar, lava tus manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.

6. No hay que tocar todos los asientos hasta que llegues al tuyo, eso también había que hacerlo antes pero ahora habría que añadir que el reposabrazos es para el brazo (el nombre da una pista) pero no para la mano.

7. Repite el proceso de lavar las manos o usar gel hidroalcohólico al bajar.

8. La norma de evitar tocarte la cara también se debe seguir manteniendo aquí.

9. Si viajas con familia o amigos con los que has estado los días previos, intenta elegir los sitios previamente para que os podáis sentar juntos, si vas a incumplir la distancia de seguridad, es mejor que sea con ellos.

10. Te tomarán la temperatura a la entrada. Esto no sirve como medida definitiva de control ya que no todos los contagiados tienen fiebre así que actúa dentro como si cualquiera y, lo más importante: tú, pudierais contagiar.

Bus | iStock

11. ¿Es necesario el uso de guantes? En principio no, pero si los vas a usar, ponlos en el momento de subir y retíralos (correctamente) justo al bajar. No olvides que, si usas los guantes como tus manos, estarán sucios como tus manos. El uso de guantes no va a evitar que, si tocas cualquier superficie y luego tu cara, puedas contagiarte.

12. Lo de tocarte la cara va a ser difícil porque, por supuesto, llevas mascarilla. ¿Qué tipo de mascarilla es la adecuada? ¿Necesitamos FFP para protegernos al viajar? NO, no es necesario ese tipo de mascarilla, lo que sí es necesario es que TODOS LOS VIAJEROS lleven una quirúrgica o higiénica que esté homologada. Si cualquiera podemos contagiar, pero todos estamos protegiendo al resto, no habrá transmisión del virus.

13. Utiliza una mascarilla nueva para el viaje, así podremos asegurar que está en las mejores condiciones de filtración.

14. ¿Durante todo el viaje? SÍ, durante todo el viaje. ¿Aunque haya poca gente? Sí, aunque haya poca gente. No está claro a día de hoy cómo se comporta en sitios cerrados, pero indudablemente es más probable una transmisión en ellos que en espacios abiertos. Así que es necesario seguir protegiendo a los demás: mascarilla durante todo el trayecto.

15. Tampoco hay un criterio claramente definido con lo que ocurre con el aire acondicionado. El virus, al revés que bacterias como Legionella, no se reproduce dentro de las instalaciones de aire acondicionado. No obstante, se recomienda que el aire no sea recirculado para evitar que el virus pueda ir de un sitio a otro. Los filtros y la instalación tendrán que revisarse para que estén adecuados a estas condiciones. Evitar el uso de aire acondicionado dependerá de la tolerancia de cada uno, lo que sí podemos hacer es no dirigir la apertura del botón del aire a nuestra cara sino ligeramente desviado, para que no incida directamente en nosotros.

16. No puedes mantener la distancia de seguridad dentro del transporte, pero sí puedes hacerlo en los accesos así que no te agolpes, respeta la distancia con el viajero que tienes delante. Ambos os sentiréis más cómodos. El tiempo de exposición es importante, ya vas a estar suficiente tiempo incumpliendo la distancia, cuando puedas, mantenla.

17. No te agobies pensando en que te pueden contagiar, actúa como si fueras tú el que puedes contagiar al resto y es más sencillo controlar las medidas cuando dependen de ti. Eso sí, habría que conseguir que todos y cada uno de los viajeros actuaban del mismo modo.

Estos consejos no eliminan por completo el riesgo de contagio, pero sí pueden reducirlo. Ante todo: responsabilidad y sentido común.

Ahora ya tenéis la información, en vuestra mano (limpia) está la decisión.