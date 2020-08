¿De verdad son seguras las mascarillas caseras?

Ya tenemos de colores, con dibujos, grandes, pequeñas, solidarias… todas bien siempre que tengan lo más importante: que sean homologadas.

Con la idea de ser creativos, sostenibles o vete a saber, nos ha dado por hacer mascarillas caseras. Esto sería algo lógico (y hasta necesario) si no hubiera abastecimiento de mascarillas en el mercado, pero por suerte, lo hay.

¿Está contraindicado hacer una mascarilla casera? Evidentemente, llevar algo es mejor que no llevar nada, nadie duda de eso, pero la mascarilla no es el equivalente a un sombrero aunque también lo llevemos en la cabeza. En realidad, es el equivalente a un cinturón de seguridad y no creo que a ninguno se le ocurriera a día de hoy salir a la carretera con un cinturón hecho en casa. No hay necesidad y es peligroso porque justo en el momento en el que tiene que funcionar, no funciona.

¿Por qué se homologa una mascarilla frente a una norma? Porque requiere unos materiales específicos, unos ensayos concretos y una validez final. Amigos míos, eso no se puede hacer en casa. He visto muchos vídeos soplando velas con las mascarillas y dando por buenas las que no conseguían apagar la vela pero eso no es suficiente, ni siquiera creo que tenga una validez concreta como prueba de absolutamente nada.

Las mascarillas, entre otros requisitos, deben cumplir una capacidad de filtración mayor al 90% en la higiénicas reutilizables (UNE 0065), mayor al 95% en la higiénicas no reutilizables (UNE 0064) o mayor al 98% en las quirúgicas IIR (UNE 14683). Esta capacidad de filtración se ensaya con métodos validados que confirman que cumplen exactamente con lo que dicen. Ya os adelanto que por no apagar una vela te dan el apto.

Mascarilla casera | iStock

Pero no queda ahí la cosa, aquí viene un detalle más importante de lo que imagináis: la respirabilidad. Se oye menos, pero es lo que permitirá que el esfuerzo que tenéis que hacer al inspirar no suponga problemas. Es un indicador de comodidad de uso, se trata de la presión diferencial necesaria para pasar el aire a través de la mascarilla. Una elevada respirabilidad hará que nos cueste mucho esfuerzo coger aire, incluso puede dar dolores de cabeza, mareos… La respirabilidad se mide en Pa/cm2 y debe ser inferior a 60 en las higiénicas y menor a 40 en las quirúrgicas.

Recodad: filtración elevada y respirabilidad baja. Esos dos requisitos son los mínimos que hay que cumplir.

“Pero yo tengo un tejido homologado UNE 0065”. No, tendrás un tejido que la norma UNE 0065 ha dado como autorizado para la fabricación de mascarillas, eso no significa que esté homologado. No se homologan tejidos, se homologan mascarillas. Es la mascarilla la que tendrá que cumplir los ensayos una vez estén terminadas.

“Es que es más ecológico”. No. La mascarilla UNE 0065 es reutilizable y lavable, tanto como la de tela, pero con la diferencia de que en ella sí se ha comprobado en cuántos lavados disminuye la capacidad de filtración. Deben mantener esa capacidad durante, al menos, 5 lavados. Es el fabricante el que tiene que garantizar ese número de lavados y, nota importante: no puede ser menor que la inicial. Es decir, no vale el reclamo de 60 lavados con 70% de capacidad de filtrado. Necesitamos el mínimo del 90%, aquí no venimos a jugárnosla, lo necesitamos todo.

“Pero le pongo unos filtros y ya está”. Vale, pero esos filtros deben estar homologados también, ya no eres sostenible porque son los filtros los que hay que cambiar y volvemos al punto de la respirabilidad. ¿Tu tela con el filtro va a afectar a la respirabilidad? No lo sabemos. Esa es la clave, no lo sabemos. ¿Funcionará el cinturón de seguridad? No lo sabemos. Pues no me subo al coche.

“No me puedo permitir ese gasto” este el único criterio por el que estaría justificado hacer lo que puedas, pero en este caso, puedes acudir a los centros de acción social de tu zona donde harán todo lo posible para facilitarte mascarillas y lo que necesites. Mucha gente no va porque no lo conoce y otra mucha porque le da vergüenza, si hay un momento para quitarnos la vergüenza es este. La vida de muchas personas depende de ello.

Higiénicas reutilizables, higiénicas no reutilizables, quirúrgicas, con dibujos, sin ellos… pero homologadas.

Ahora ya tienes la información, en tu mano está la decisión.