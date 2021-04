Vacuna contra la Covid y embarazo: ¿debes vacunarte?

La pandemia y la vacuna te pillan embarazada: si la población en general tiene dudas sobre todo imagínate tú, que llevas un bebé dentro…

¿Debes vacunarte frente a la Covid por sistema? ¿Tiene riesgos para el bebé? ¿Puede haber efectos secundarios? Hemos hablado con dos ginecólogos al respecto y esto es lo que nos han dicho. ¿Es segura la vacuna frente a la COVID-19 en mujeres embarazadas o aquellas que estén planificando un embarazo? ¿Y durante la lactancia materna?

“Aunque no hay ninguna indicación de problemas de seguridad con la vacunación de embarazadas, no se dispone de la suficiente información como para recomendar la vacunación a todas las mujeres embarazadas. Por tanto, a la espera de la obtención de más datos y en base al principio de precaución, en términos generales se recomienda posponer la vacunación de las mujeres embarazadas hasta el final de la gestación.”, dice Dr. Antoni, especialista en Ginecología y Obstetricia en Teknogin, centro miembro de Top Doctors.

Y añade: “En aquellos casos concretos en los que la mujer tuviese alto riesgo de exposición o riesgo de sufrir complicaciones en caso de contraer la COVID-19, puede valorarse la vacunación de manera individualizada. La decisión de la mujer debe ser voluntaria e informada en función de sus circunstancias específicas”.

Otra cuestión ¿puedes vacunarte si estás dando el pecho o no se aconseja? “Tampoco hay datos sobre los posibles efectos de la vacuna durante la lactancia (ni sobre la producción de leche ni sobre el lactante). Teniendo en cuenta que el tipo de vacunas actualmente autorizadas en la Unión Europea (Comirnaty, de BioNTech-Pfizer y la vacuna frente al COVID-19 de Moderna) son vacunas de ARNm que no contienen virus vivos y carecen de capacidad infectiva, no se considera que puedan suponer un riesgo para el lactante, por lo que en el caso de mujeres que amamantan y que tienen alto riesgo de exposición o riesgo de sufrir complicaciones por la COVID-19, al igual que en el supuesto anterior, puede valorarse la vacunación de la madre de manera individualizada con decisión voluntaria e informada de la mujer. No sería necesario suspender la lactancia durante los días posteriores a la vacunación".

Vacuna | iStock

¿Y si estás planeando un embarazo? "En el caso de mujeres que planean un embarazo, como medida de precaución mientras no se disponga de más información, se recomienda esperar al menos 2 semanas tras la administración de la segunda dosis. Si una mujer confirma un embarazo después de recibir la primera dosis de la vacuna, debe esperar a final del embarazo antes de recibir una nueva dosis de la vacuna”, dice Vives.

También piensa que hay que valorar cada caso individualmente la Dra. Fernández Molina, jefa de la Unidad de Ginecología del Centro de Asistencia Integral de la Mujer Andalucía, centro miembro de Top Doctors.

“Habría que individualizar cada caso, valorando los hipotéticos riesgos respecto a los beneficios de la vacunación. Aunque la experiencia aún es limitada, no se han reportado efectos adversos sobre el feto en las vacunas actualmente comercializadas. Además, basándonos en la experiencia con otras vacunas similares que sí se recomiendan en el embarazo, podemos deducir una teórica seguridad. Si bien hasta el día de hoy la única aprobada en embarazadas por la OMS es la de Janssen. En caso de embarazadas con una alta exposición o con factores de riesgos que implicaran que una infección por COVID pudiera provocar una enfermedad grave, sí recomendaría la vacunación, contando siempre con la aprobación de la paciente”.

Fernández continúa: “Todo apunta a que a corto plazo dispondremos de una mayor evidencia científica para recomendar la vacunación durante la gestación, para ello Pfizer y BioNTech han iniciado un ensayo clínico con unas 4000 embarazadas, que pretende demostrar tanto la seguridad para el feto, como la potencial transferencia de anticuerpos a través de la placenta de la madre al hijo”.

Sobre dar el pecho y vacunarse, la doctora lo tiene claro: “El beneficio que aporta la lactancia materna supera cualquier posible perjuicio de la vacuna. No solo no se ha reportado ningún efecto adverso en el lactante sino que están siendo publicados los primeros resultados que demuestran presencia de anticuerpos frente al coronavirus en la leche de mujeres vacunadas, por lo que podrían suponer una protección para el lactante”.