Trucos para deshincharte en dos semanas

Si sigues este programa exprés verás como bastarán un par de semanas para verte más deshinchada, caber en aquel vestido que te compraste para una boda, en el bikini del año pasado y notar tu abdomen más plano y tus muslos y caderas más deshinchadas. ¿Cómo? Siguiendo paso a paso todos estos consejos:

1. Reduce a la mitad el consumo de sal. Para ello, no solo hay que vigilar la que añadimos a los alimentos, sino eliminar el consumo de snacks y precocinados, que suelen llevar cantidades ingentes de sal. Enseguida notarás cómo te sientes menos hinchada.

2. ¡A la rica piña! Apuesta por ella tanto en el desayuno como en la merienda. Es un diurético excepcional y enseguida empezará a hacer efecto.

3. Sales de Epsom. Llena tu bañera con estas sales que apasionan a las famosas, y que reducen la hinchazón y la retención de líquidos de forma prácticamente instantánea.

4. Apuesta por las infusiones y destierra el café: jengibre, cola de caballo o diente de león son algunas de las más eficaces.

5. Apúntate a la moda de los probióticos. Alimentan la flora intestinal, de manera que mejorarán tus digestiones y enseguida te verás menos hinchada.

6. Cena antes de las 19 h. Si tienes hambre antes de irte a la cama, reserva un yogur o una pieza de fruta, pero la ingesta principal de la cena hazla bien pronto.

7. Evita las ensaladas por las noches. En ocasiones la verdura cruda puede ser difícil de digerir y provocar flatulencia e hinchazón. En este sprint exprés contra la retención de líquidos lo mejor es que apuestes por las verduras al vapor y evites los crudos.

8. No bebas alcohol. Y si lo haces porque tienes algún compromiso social, lo mejor es que apuestes por una copita de vino en lugar de por cócteles y combinados, mucho más calóricos.

9. Haz hipopresivas a diario en tu casa. Resérvate diez minutos, hazte con un buen tutorial de Youtube y dale duro a los abdominales. Lo primero es tener un vientre fuerte, para que luego se vea menos hinchado.

10. Y sentadillas. Tras las hipopresivas, dales duro a las sentadillas. Solo necesitarás cinco minutos para reforzar tanto la zona abdominal como los glúteos y piernas, que son las partes del cuerpo que más acusan la retención de líquidos.

11. Come despacio y mastica bien. Así tus digestiones mejorarán y te verás menos hinchada.

12. Olvida los chicles, el tabaco (hace que tragues aire y te puede provocar flatulencia y gases) y, por supuesto, las bebidas carbonatadas.

13. Si te lo tomas muy en serio y necesitas deshincharte al máximo, puedes reducir el consumo de carbohidratos y apostar por proteínas y grasas. Es fundamental que no lo hagas durante muchos días y no los reduzcas por completo, pues son una fuente de energía para el cerebro que vas a necesitar.

14. Siéntate con la espalda recta y el abdomen ligeramente contraído, especialmente si pasas mucho rato delante del ordenador.

15. Corre, nada, anda en bici… Durante estos días apuesta por el ejercicio cardiovascular intenso, que combinarás con las sesiones de abdominales caseras y de sentadillas.

16. ¿Has probado con un ayuno intermitente? Muchos expertos lo recomiendan, y consiste en espaciar al máximo la última ingesta de la noche y la primera de la mañana. Mano de santo para vernos mucho menos hinchadas.

17. Colócate con las piernas en alto, baláncealas ligeramente y acaba con un masaje en piernas, abdomen y glúteos con una crema reductora.

18. Y lo más importante: no te obsesiones. Con la edad, los embarazos y la vida sedentaria que la mayoría nos vemos obligadas a llevar, lo normal es que tu abdomen y tus piernas no luzcan como los cuerpos con que se nos bombardea a diario desde la publicidad. Aceptarlo y ser felices con nuestros propios cuerpos, sin que eso signifique que no podamos ayudar con un empujoncito, es el primer paso para vivir con menos presión.