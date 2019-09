¿Conoces esa sensación de querer hacerte un bicho bola y no moverte del sofá? Con unos simples cambios en tu vida vas a poder sobrellevar los días de menstruación mucho mejor y olvidarte de tener que “tomarte algo”.

Todas hemos vivido esto. Sabes que te va a bajar la regla y haces eso que tu madre te enseñó desde la primera vez que te bajó: tomarte una pastilla preventiva. Hemos pasado por muchas, unas azules, unas rosas, las más clásicas que tomamos para casi cualquier dolor... y siempre nos ha parecido lo más normal del mundo. No nos hemos cuestionado que tal vez lo menos normal de todo es que nos duela. Nos retorcemos de dolor cada día en el que comienza el sangrado e incluso, en algunos casos, ya los días antes. El dolor menstrual ha sido y sigue siendo una constante en la vida de las personas con menstruación, pero ¿te has preguntado si hay otra forma de gestionarlo y si es evitable?.

Es cierto que lo más sencillo es tomarnos una pastilla y olvidarnos de todo. Hay que ir a trabajar y dar el máximo, hay que sobrellevar el día a día y estar estupendas y mientras lo que tu cuerpo te está diciendo es nena baja el ritmo que ahora necesito descansar. Pero no solemos hacerle caso y el estrés y el cansancio se acumulan y eso va repercutiendo poco a poco en nuestros cuerpos que lo acaban sacando de alguna forma y ya sabes cómo es una de ellas... el dolor menstrual. Sentir molestias durante los días previos y la menstruación es habitual, pero lo que no lo es son los dolores, que tal vez se deban a otros problemas. Desde I Love Cyclo, un proyecto creado por mujeres que apuestan por una menstruación más sostenible y consciente, nos avisan de la importancia de diferenciar entre dolor y molestias. “La menstruación es una parte esencial de nuestro ciclo menstrual y es normal sentir sensaciones fuera de lo habitual: hinchazón, las contracciones del útero… Pero esto es distinto a sentir dolor, sobre todo cuando este nos incapacita, es decir, no impide seguir con nuestra rutina habitual”.

¿Alguna vez te has sentido incapacitada por el dolor menstrual? “Si estás sana no debería dolerte, no más allá de unas molestias”, afirman desde Cyclo. Por lo que si estás en esta situación lo más correcto sería acudir a una profesional.

En cuanto al consumo habitual de medicamentos, I Love Cyclo advierte sobre su uso continuado. “La solución más rápida suele ser recurrir a un antiinflamatorio pero este no es necesario para vivir nuestra menstruación de forma positiva si no tenemos ninguna enfermedad asociada a ese dolor y estamos sanas. Tomar estos fármacos de forma continuada hace que nuestro organismo se acostumbre a ellos y empiecen a perder eficacia a la hora de aliviar los cólicos menstruales. Además, la mayoría de ellos tienen efectos secundarios”.

Pautas para aliviar los dolores menstruales

Siguiendo los consejos de Cyclo, hay varias medidas que podemos tomar en nuestra vida diaria que van a hacer que la menstruación sea más positiva.

- Descansa. “Dedícate más tiempo a ti misma, intenta acostarte algo más temprano de lo habitual, relájate al llegar a casa del trabajo… estos pequeños cambios tienen un gran impacto en nuestra salud hormonal”.

- Aumenta el uso de productos ecológicos y sostenibles. “Prueba con productos ecológicos, sin químicos, que no dañen tu PH y no te irriten. Pasarte a una copa menstrual hecha 100% de silicona médica, sin tintes, es nuestro mejor consejo. También las compresas de tela reutilizables, hechas 100% de algodón ecológico o las bragas para la menstruación”.

- ¿Qué comes durante la menstruación? “Apuesta por alimentos antiinflamatorios como la cúrcuma o ricos en omega-3, incluye más vegetales en tu día a día, reduce el consumo de lácteos o prueba a evitar el gluten”.

- ¿Has prestado atención a la regulación de tus hormonas? “No, la píldora no regula tu ciclo menstrual, solo lo suprime y provoca una falsa menstruación (se trata en realidad de un sangrado por deprivación de estrógenos). Pero existen otras maneras de regular tu sistema endocrino de manera menos agresiva y más natural, por ejemplo aumentando el consumo de semillas de calabaza para ayudarte a equilibrar tus niveles de progesterona. Además, existen productos específicos que pueden ayudarte a encontrar este equilibrio, como por ejemplo el Ginevitex, un regulador hormonal hecho a base de Vitex”.

¿Cómo reduzco el dolor durante la menstruación?

Reducir el dolor durante esos días va más allá de las rutinas que debemos modificar. A veces, aunque llevemos un buen estilo de vida, siguen persistiendo las molestias. Es normal que las sientas, pero hay algunos trucos que podemos utilizar para que sean más llevaderas.

Desde I Love Cyclo nos aconsejan incluir en nuestra dieta infusiones “Que no tengan teína y que contengan frutos rojos. Plantas como el escaramujo que es alto en vitamina C, la caléndula con propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas, el hinojo que es antianémico y digestivo o el hibisco, conocido por su efecto relajante y regulador de la circulación. Puedes probar a beber un rooibos el día previo y el mismo día que te baje la menstruación. Sus efectos son muy potentes”.

No dejes el ejercicio para otro día. Cuesta pero es necesario hacer un esfuerzo. La semana anterior ya empieza a invadirnos ese sentimiento de no querer hacer nada y sentir que lo más apetecible del mundo es un bollo de chocolate y el sofá. Pero en realidad no es lo mejor. Llevar una vida activa va a repercutir en nuestra salud menstrual de forma positiva y es recomendable no abandonarla durante los días previos ni durante la menstruación. “Lo mejor es realizar un ejercicio moderado, no demasiado intenso, por ejemplo caminar, yoga o pilates” apuntan desde Cyclo.

Cuando el dolor menstrual es más fuerte

Hay veces que esas molestias son más fuertes y no hay remedio menstrual que lo alivie. Desde I Love Cyclo nos hablan de la electro estimulación. “Es otra gran alternativa para mujeres que padecen dolor menstruales muy intensos, debido por ejemplo a una enfermedad como la endometriosis o miomas”.

“Los aparatos de electroestimulación para el dolor menstrual, como Ova Plus, están basados en una técnica llamada estimulación eléctrica nerviosa transcutánea. Unos electrodos adhesivos se conectan al dispositivo de control a través de un cable. Este dispositivo emite una suave corriente eléctrica que pasa a través de la piel gracias a los parches de electrodos”. Este aparato es regulable y trabaja alterando la capacidad del cuerpo para percibir el dolor. Así mismo, favorecen la secreción de endorfinas, es inmediato y no tiene efectos secundarios.

Remedios para el dolor menstrual hay muchos, pero como bien dicen desde Cyclo, y nosotras suscribimos, reconciliarnos con nuestros cuerpos, escucharlos y aprender de ellos es el primer paso para reducir los dolores menstruales.