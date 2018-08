¿Tiene sentido ponerse yogur en la vagina?

Mejor, opta por otras soluciones

Seguro que lo has leído alguna vez en redes: aplicar yogur en los genitales femeninos ayudaría a la flora de la vagina, combatiría infecciones, recuperaría el ph de esta zona tan delicada (si se hubiese visto dañado por algo) y etc. “A mí, mi ginecóloga me recomienda hacerlo de vez en cuando”, afirma una treintañera muy convencida de ello. Pero, ¿qué base tiene esto, si es que tiene alguna? ¿es realmente beneficioso? ¿puede entrañar algún peligro?