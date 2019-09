Para el dolor de la regla, que viene a ser muy habitual, cada maestrillo tiene su librillo: que si infusiones, que si calor local, alguna crema, pastillas…. De todo hay, como en botica, pero uno de los métodos quizás menos conocido y que parece ser bastante efectivo es la estimulación transcutánea, TENS. “Se utiliza para bloquear el dolor, podría incluirse perfectamente en autocuidados pues es muy fácil de utilizar por la propia paciente, pero es poco conocida en España, de hecho solamente he encontrado en español esta web donde se puede adquirir el dispositivo. El mecanismo consiste en unos electrodos que se colocan en la piel de la pelvis y emiten una vibración. La sensación de vibración va vehiculada por fibras nerviosas, mucho más rápidas que las fibras que vehiculan la sensación de dolor. Al llegar más rápido el impulso nervioso de la sensación de vibración, pone en marcha unas neuronas inhibitorias que bloquean a las fibras encargadas de la sensación dolorosa, es como si se «cerrara la puerta» de la sensación dolorosa”, explica la ginecóloga Miriam Al Adib Mendiri.

Sí que hay evidencia científica de que el tratamiento es efectivo para el dolor: por ejemplo, uno de los dispositivos que se comercializa en España, Ova Plus, ha sido probado clínicamente en mujeres con dismenorrea y endometriosis, mostrando ser efectivo.

“Una de las ventajas de este dispositivo es que no tiene efectos secundarios, es totalmente natural (algo que sí puede darse en otros tratamientos como los farmacológicos). De hecho se puede llevar puesto todo el día, porque es muy pequeño y discreto, se puede enganchar fácilmente en los vaqueros, es muy cómodo”, dicen las expertas de I Love Cyclo.

Dispositivo OVA | I Love Cyclo

Ojo, que aunque este tratamiento no tiene efectos secundarios, no está recomendado para todas las personas. Por ejemplo, no pueden usarlos las mujeres embarazadas, las personas que tienen epilepsia y las portadoras de marcapasos. Tampoco se pueden colocar los parches sobre heridas recientes, la tráquea y el rostro. Además, no es recomendable usarlo por la noche.

Los parches habitualmente suelen colocarse en la zona inferior del abdomen, la zona lumbar o donde el dolor sea más intenso. Ova Plus tiene cuatro programas diferentes, cada uno de ellos indicado para un tipo de dolor, así puedes ir probando cuál se adapta más a cada momento.

Hay que incidir en la idea de que el dolor no es normal: es decir, puedes tener molestias pero no es normal que las reglas sean dolorosas, por mucho que nos lo hayan vendido así. Es hora de revisar estas ideas y sobre todo, de consultar con profesionales en la materia.