¿Sirve para algo una limpieza de colon?

Nos referimos a la limpieza de colon, de la que se habla mucho no tanto como preparativo a algunos procedimientos médicos (si te has hecho alguna vez alguna colonoscopia sabrás de lo que hablamos, porque el agua junto con los sobres que se ingiere el día antes es eso precisamente, una limpieza de colon) sino como proceso para eliminar toxinas de nuestro cuerpo. Como forma de limpiarnos, de desintoxicarnos, en definitiva.

Hay muchos vídeos que pululan por Internet hablándote de los beneficios de este método para combatir muchas dolencias, como la fatiga crónica, la artritis, o la tensión alta, y que te prometen sentirte maravillosamente. Son métodos caseros, que se recomiendan sin ninguna base científica y que no están avalados por ningún médico (porque además, se recomienda como “terapia” totalmente inocua, que se puede hacer sin consultar a ningún profesional). De hecho, hace unas semanas pululaba por redes sociales el caso de una mujer que ingirió un litro de salsa de soja en Usa con la intención de hacerse una depuración y que sufrió graves daños después.

Pero abordemos el tema, ¿sirve para algo hacerse una limpieza de este tipo? Es más, ¿puede generar algún tipo de problema de salud, tiene peligros? “No sirve para nada. Ahora que se habla tanto de la microbiota intestinal y del papel regulador de las bacterias de nuestro tubo digestivo, hacerse una "limpieza" es absurdo. La única vez que está indicado es para prepararse para una colonoscopia”, comenta el médico de cabecera Vicente Baos.

Pero además, añade: “No solo es un timo sino que encierra peligros. Por ejemplo, productos como Enema Casen se utilizan puntualmente en una retención fecal, su uso se asocia con riesgos por la alta concentración de fosfatos. El principal mecanismo natural de desintoxicación es el metabolismo normal hepático y el sistema de eliminación renal. El organismo tiene su fisiología normal para eliminar los productos de desecho: metabolizamos alimentos y eliminamos los restos por las heces, los medicamentos no duran eternamente porque se metabolizan. Si una sustancia tóxica se acumula por enfermedad se ponen tratamiento quelantes, o se dializan, etc. No hay NINGUNA justificación para que en supuestas e inventadas intoxicaciones haya que hacer un lavado de colon. Es absurdo, irracional y peligroso”, sentencia el médico.

Así que ya sabes, salvo que te la indique tu médico porque tengas que hacerte una colonoscopia, es mejor no hacer experimentos con gaseosa, y la limpieza de colon con fines depurativos lo es.