Todas las mujeres, desde que les baja la regla por primera vez, han vivido en algún momento de su vida sexual activa algún que otro susto o agobio debido a un retraso. Y si no está dentro de tus planes ser madre, es pasar por un mal trago.

La incertidumbre y los nervios que se pasan en las horas posteriores al test o prueba de embarazo mientras esperas el resultado pueden ser uno de los memento más angustiosos. Sin embargo, deberías saber que esta no tiene por qué ser la única causa o la más habitual de que el ciclo menstrual se haya parado.

La ausencia de la menstruación puede ser transitoria o permanente y se le conoce como amenorrea. Y antes de sacar tus propias conclusiones cuando no te baja el periodo, es importante poner en tu conocimiento que hay hasta 8 motivos por los que no podría bajarte la regla y no tienen porque ser por un embarazo.

