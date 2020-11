¿Por qué a veces te duelen los pechos si no estás menstruando?

Antes de empezar a hablar sobre el tema, nos gustaría decirte que este artículo no es un sustituto de un médico, si te preocupa, tienes dolor constante en los pechos y si ya llevas un tiempo pensando en si deberías ir a una consulta o no, no lo dudes, ¡hazlo!

Dicho esto, debes de saber que los pechos te pueden doler de vez en cuando, como suele pasar con algunas partes del cuerpo. Las mamas no son una excepción y está bien que te preocupes por este dolor, tanto si eres mujer como si eres hombre, ya que es un dolor que puede afectar a todos los cuerpos.

Sea como sea, es muy probable que lo primero que pienses sea: tengo cáncer de mama. Intenta mantener la calma, el dolor en el pecho rara vez es cáncer. Algunos de los casos más habituales de dolor fuera del periodo suelen estar relacionados con otras cosas.

Causas del dolor de pechos:

– Hormonas: Si te estás hormonando es muy probable que esté relacionado con esto, sobre todo si es un dolor de mamas cíclico. También si estás tomando la píldora anticonceptiva.

– Sujetador: Si usas uno que no es de tu talla puedes estar haciendo daño a tus mamas, sobretodo si son sujetadores con aros. Comprueba que la talla y que copa que estás usando son las correctas.

Dolor de pechos | iStock

– Forma de las mamas: Si es un dolor no cíclico puede ser resultado de cambios en los conductos o en las glándulas mamarias, lo que provoca quistes mamarios. Esto suele pasar cuando los pechos están creciendo o ha habido una operación.

– Temperatura: En algunas ocasiones tiene que ver con el mal uso que hacemos de las temperaturas muy altas o muy bajas con el agua de la ducha y de la temperatura que haga en general, es decir, el tiempo.

– Tamaño: Los pechos grandes pueden llegar a tener un dolor no cíclico relacionado con el tamaño, que puede llegar al cuello, hombros o espalda debido a su peso.

– Postura: Cuando tenemos tendencia a dormir de forma que nuestros pechos están oprimidos podemos llegar a desarrollar dolor en las mamas, sobre todo si tiendes a dormir boca abajo en la cama.

– Alimentación: La alimentación que tengamos también influye en el pecho o el dolor que podamos llegar a sentir en ellos; si abusamos de una mala alimentación.

– Medicamentos: ¿Estás tomando algún medicamento? Ciertos medicamentos hormonales pueden afectar a la sensibilidad, sobre todo si contienen estrógenos y progesterona. También si estás tomando antidepresivos.

– Menstruación: Es probable que estés ovulando fuera de tu ciclo habitual y que por ese motivo se te hinchen o te duelan, provocando que estén más sensibles. Si fuera así el dolor o los bultitos inflamados deberían de desaparecer al empezar el periodo menstrual.