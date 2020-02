Aunque la mayor parte de las mujeres asociamos el dolor menstrual con el periodo que comprende el sangrado, es posible que sufras dolores en el abdomen mucho antes. ¿Por qué? En el vídeo superior te lo contamos.

La ovulación, como seguramente ya sabréis, pertenece a la primera fase un ciclo. Este ciclo, el ciclo menstrual, comienza en el primer momento en que nos baja la regla, es decir, el sangrado, hasta el siguiente. Es, de este modo, un periodo que se repite una y otra vez hasta la llegada de la menopausia.

El dolor, pese a que generalmente viene con el desprendimiento del endometrio y del óvulo, puede aparecer con antelación. Y aunque no todas las mujeres tenemos los mismos síntomas, lo cierto es que son unos días desagradables para todas, y sufrir dolor abdominal y en la espalda no ayuda a mejorarlos.

De todos modos, existen ciertos trucos para sobrellevar los días de dolor por la menstruación de la mejor manera posible; de forma que no nos cueste tanto levantarnos de la cama por diversas molestias o que éstas se nos hagan más llevaderas.

No obstante, es normal sufrir dolores en momentos en los que todavía no tenemos la regla y, a no ser que sean excesivamente fuertes, no tienes de qué preocuparte. Si así te quedas más tranquila, en el vídeo superior del artículo te contamos a qué se deben estos dolores tan característicos del periodo.

Asimismo, te recomendamos acudir al médico en caso de que estos dolores sean insoportables, ya que pueden estar provocados por otro motivo diferente al de la menstruación, como podría ser una apendicitis o algún tipo de indisposición.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Ciclo menstrual: por qué se sincroniza en mujeres que comparten el día a día

Los mejores ejercicios para un glúteo fuerte y elevado