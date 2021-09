¿Necesitas asistir a terapia de pareja? Casos habituales en los que es recomendable

Encontrar a nuestra media naranja puede sacar lo mejor de nosotros mismos. Cuando conocemos al compañero perfecto, a esa persona que se sintoniza a la perfección con todo nuestro ser y por quien estamos dispuestos a comprometernos, el vínculo que se forma es tan especial y único que simplemente no se puede expresar con palabras.

Sin embargo, al igual que los vehículos, las relaciones necesitan ciertos cuidados para que funcionen bien a largo plazo. Si hay algún problema, es recomendable repararlo a tiempo antes de que se convierta en una complicación mayor en el futuro. Cuando compartes tu día a día con otra persona los desacuerdos y las discusiones son inevitables pero, ¿es lo suficientemente importante para tí y tu cónyuge como para sortear la tormenta?

Cuando sentimos que hemos perdido el norte en una relación, el asesoramiento puede mejorar significativamente la satisfacción y la resolución de algunos conflictos. El objetivo de estos “consejeros” es ayudar a construir una fidelidad saludable y resolver aquellas dificultades que puedan haber presente, por lo que a continuación te contamos qué es la terapia de pareja y en qué casos habituales es recomendable asistir.

Terapeuta | Envato

¿Qué son las terapias de pareja?

La terapia de pareja es una psicoterapia en la que un experto con experiencia clínica trabaja con parejas para guiar a las personas involucradas a comprender mejor su relación, así como resolver los posibles conflictos y mejorar la satisfacción utilizando una diversidad de intervenciones terapéuticas.

A través de varias entrevistas, el profesional realiza una serie de preguntas introductorias para familiarizarse con el tipo de relación. Esto le ayuda a identificar cuáles son las cuestiones a resolver y, a partir de aquí, establece los mejores objetivos del tratamiento y planifica la estructura de cada sesión.

No son pocas las personas que tienen dificultades para saber cuándo apostar por este tratamiento y, lamentablemente, muchas esperan demasiado tiempo. De acuerdo al estudio realizado por diversos psicólogos y publicado en la revista Research Gate, existe un enorme abanico de posibilidades por las que deberíamos buscar este tipo de ayuda.

Terapia de pareja | Envato

¿Cuándo es necesario acudir?

En la revista del Centro Nacional de Información de Biotecnología encontramos artículos muy interesantes sobre cómo la terapia de pareja ha demostrado ser muy eficiente a corto y largo plazo, y también cómo ha ayudado a resolver los problemas matrimoniales y la intimidad de las relaciones. Los distintos experimentos han llegado a la conclusión de que sus efectos pueden ser muy beneficiosos y duraderos, siendo una terapia que sin lugar a dudas muestra resultados después de un año.

Si te preguntas cuándo es el momento más adecuado para buscar terapia de pareja, probablemente pienses que la mejor ocasión es cuando hay discusiones constantes o cuando uno de los dos emite un ultimátum. Sin embargo, la terapia de pareja no solo puede ayudarnos en las crisis, sino también en muchas otras situaciones que te contamos más adelante.

- Siempre surgen las mismas discusiones. Si hay un tema de conflicto recurrente, es suficiente motivo como para buscar terapia de pareja. Parece un problema menor, pero en realidad es un obstáculo que no os deja avanzar y evolucionar. Cuando no se puede resolver aún habiéndolo hablado miles de veces, es necesario el consejo de un profesional para descubrir qué es lo que provoca este círculo vicioso y cómo pasar página.

- Celos tóxicos o celos por cualquier cosa. Los celos pueden ser muy tóxicos si no se saben controlar. En gran medida aparecen por baja autoestima o por no confiar con la pareja, y un terapeuta puede ayudar a trabajar esos aspectos que nos pueden llevar a ver cosas que realmente no existen.

- Hay problemas de comunicación. La comunicación es uno de los muchos pilares fundamentales de cualquier relación sana. Si la pareja no sabe cómo expresar sus preocupaciones, inquietudes o cómo comunicar su desagrado sobre algún matiz, un experto ayuda a que los individuos hablen de manera positiva.

- Te vas a casar o habéis decidido empezar a vivir juntos . El consejo de un terapeuta antes del matrimonio o de la convivencia puede ser muy útil. Aún no habiendo problemas en el frente, puede ser el momento perfecto para hablar sobre algunas cuestiones que en el futuro podrían convertirse en un problema. ¿Cómo se repartirán las tareas del hogar? ¿Y los gastos? La terapia de pareja también puede ser una herramienta para iniciar conversaciones importantes que deben hablarse sí o sí. Además, contaremos con las sugerencias de un profesional.

- Falta de confianza. La seguridad de una persona con su pareja puede desvanecerse por múltiples motivos. Volver a tener esa tranquilidad es un proceso lento y difícil, por lo que un profesional puede ayudar a educar a los individuos y proporcionarles las claves y la orientación necesaria para recuperar la confianza.

- No hay discusiones. Las relaciones no son 100% perfectas y los conflictos entre pareja son algo normal, siempre y cuando se haga de manera saludable. Las discusiones sanas son señal de compromiso, y cuando uno de los dos involucrados pasa por alto aquello que le molestaba, podría ser motivo de preocupación porque simboliza la falta de interés por la relación.

- Hay distanciamiento. Toda relación pasa por diversas etapas, un ciclo normal, saludable y natural que indica que la pareja está evolucionando. No obstante, todo cambia cuando hay un distanciamiento notable, un desinterés revelador que tiene solución mediante la terapia de pareja. Podría ser el momento perfecto para recuperar esa conexión.

