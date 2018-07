MMS, el (falso) milagro del desinfectante

PROMETE CURAR 200 ENFERMEDADES

Cura el autismo, herpes, quemaduras, gripe A, depresión, hepatitis, artritis, diabetes, acné y por supuesto SIDA, cáncer o malaria y hasta el ébola. La lista es inmensa. Con este currículum, ¿quién no querría tener en su casa un botecito de esta “solución milagrosa”? Pero no. Ni siquiera es homeopatía (que eso no hace nada) que va, esto es peor, esto es un tóxico peligroso.