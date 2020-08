¿Miedo al contagio? Te contamos cómo organizarte en vacaciones

El miedo al contagio es una realidad con la que convivimos. Así lo reflejan los resultados de un sondeo realizado por la Universidad Europea en colaboración con la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica a más de 16.000 personas en tres CC.AA. (Comunidad de Madrid, Cantabria y Canarias) entre el 15 y 25 de abril, donde el 70% de los participantes ha admitido tener miedo de contagiarse por COVID-19 en su entorno más cercano. Sin embargo, sólo el 25% de la población consultada percibe este riesgo de contagio como alto.

Si te vas fuera de España, suerte, paciencia, y un buen seguro. Sobre todo, porque el Gobierno ya ha comunicado por activa y por pasiva que si hay un brote de coronavirus donde estés, todos los gastos los deberás pagar tú: sanitarios, vuelos, etc… Han insistido mucho y de manera muy clara en que las embajadas no son agencias de viajes ni centros de seguros.

Si te quedas en España, deberás realizar algunas modificaciones en tus rutinas, sobre todo si tu destino es la playa. ¿Cómo? Cambiando horarios. Si la zona donde estás tiene algo más que ver que el mar, estás de enhorabuena. Realiza rutas por la zona, visita museos, tiendas locales, mira incluso las charlas que se ofrezcan en teatros y centros culturales. Eso sí, cuantas más actividades al aire libre, mejor.

Si tu sueño es la playa, acude a primera hora si lo que quieres es nadar, o a última hora del día si buscas estar rato tranquilamente viendo las olas. Si vas con niños es más complejo, pero se adaptan rápido a los horarios. Sólo tendrás que tirar de imaginación y de paciencia. Si no hay manera y lo tuyo es acudir a las horas centrales del día, intenta por todos los medios buscar un lugar apartado. Una playa o cala más lejana será perfecto. Toca investigar, y las oficinas de turismo te aconsejarán más de lo que crees. Si no, siempre puedes preguntar a los locales.

Vacaciones con mascarilla | iStock

Si estás en la montaña, el movimiento es la clave. Mucha menor gente que en otros lugares y cada uno realizando una ruta. Es posible que siempre te encuentres con gente y más en las zonas más concurridas, pero con mascarilla (que ya es obligatoria en toda España salvo en Canarias y Madrid), todo es más sencillo. Habrá lugares donde no puedas mantener la distancia, como en algunas rutas. No pasa nada, mientras no estéis haciendo la misma cola durante horas para subir una cima, por ejemplo.

La hora de hacer la compra

Modifica también este punto. En los lugares de vacaciones todo cambia, hay más demanda de productos y es posible que todos queráis lo mismo. Te toca aprovechar el día, acude según abran, comprobarás qué es lo que antes se acabe hablando con los comerciantes y te permitirá organizar mejor tu menú semanal.

Comer fuera de casa

Siempre fuera, en terraza, por favor, es lo más seguro. Si no es posible por el calor, porque todo está reservado, apuesta por llevarte la comida a casa. Apoyas al comercio local pero tú no te pones en riesgo.

Deporte en verano

Si eres deportista, y lo que buscas es seguir haciendo deporte, o incrementar tus rutinas, realmente debes madrugar. Y aunque te encuentres mucha gente en tu misma situación, llevamos meses aprendiendo a guardar la distancia de seguridad a la hora de correr o caminar por la calle. La primera hora será tu mejor aliada.

El paseo en el paseo

No hay verano sin paseo por la orilla del mar. Normalmente se hacía por el paseo marítimo, esa especie de Gran Vía que tienen todas las ciudades entre las tiendas, los puestos callejeros, las heladerías… lugares donde debes ir sorteando a la gente. Este año toca mojarte los pies y hacerlo por la orilla. No es buen momento para ir respirando el aire de todos los veraneantes de tu zona. Por no hablar de la insistencia que la policía local tiene que estar teniendo en muchas zonas costeras para recordar a la población la obligatoriedad del uso de la mascarilla.

Verano en la ciudad

Si has decidido que mira, las vacaciones fuera de casa para otro momento, estás de enhorabuena. Las ciudades se van a ir vaciando y los horarios podrás adaptarlos a tus rutinas. Si vas a la piscina pública, tendrás que pedir cita. Si vas a un museo, también. Así que estás ganando tiempo, ya que todo está organizado, y garantizándote un espacio mayor ahora que el aforo es limitado.

Toca paciencia, pensar en protegerte y proteger a los que quieres. Nunca habíamos vivido una pandemia mundial, así que toca repensar nuestras costumbres.