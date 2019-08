Sabemos que es importante lavar los alimentos antes de comérnoslos o cocinarlos, para prevenir posibles intoxicaciones alimentarias. Pero hay ciertos productos que solemos utilizar en nuestro día a día y que no sabías que no debemos lavar. Aunque parezca contradictorio, la Organización de Consumidores y Usuarios recomienda no lavar ciertos alimentos. En el vídeo te indicamos cuáles son, y que seguro siempre lo haces.

A pesar de esto, sí hay alimentos que hay que lavar antes de cocinar y comer, como por ejemplo los pescados con vísceras, para eliminar los restos de tripas; las patatas peladas y cortadas, pues de esta manera se eliminan algunos de los azúcares y disminuye la formación de acrilamida, que es una sustancia química que generan de manera natural alimentos con almidón cuando se cuecen a altas temperaturas. Por eso, sobre todo al freírlas, es importante lavar bien las patatas. También hay que lavar el arroz para disminuir el exceso de almidón y soltar el grano. Y se recomienda poner en remojo las legumbres para eliminar los componentes que provocan gases y para mejorar su cocción.

En el medio ambiente puede haber microorganismos patógenos y elementos químicos que pueden llegar a contaminar las frutas y verduras. Por eso es muy importante lavarlas y desinfectarlas antes de que vayamos a pelarlas, cortarlas, cocinarlas o comerlas crudas, para que no se contaminen y así evitar enfermedades que podríamos contraer.

Los alimentos pueden estar infectados por motivos diversos, como el uso de abonos que puedan contener heces de animales contaminados; el agua de riego, que al estar en contacto con otras plantas puede transportar los microorganismos a los vegetales; o los múltiples pesticidas que se utilizan en los cultivos para eliminar las plagas.

En cambio, los alimentos que te mostramos en el vídeo no deben ser lavados debido a que los riesgos que puedan suponer para nuestra salud no se evitan con el agua.

