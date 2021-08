Helados con óxido etileno: ¿Cómo identificarlos y qué peligros pueden ocasionar a nuestra salud?

La alerta emitida por AESAN informó el 22 de junio “La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada a través de la Red de Alerta Europea (Rapid Alert System for Food and Feed- RASFF) de la comercialización en diferentes países, entre ellos España, de un aditivo en el que se han detectado residuos de óxido de etileno en una concentración superior al límite máximo legal establecido, y que se ha utilizado como estabilizante en la fabricación de helados”.

Aunque la información sobre el óxido de etileno viene de lejos, el 5 de noviembre ya comunicaba que se habían detectado algunos lotes de semillas de sésamo procedentes de la India con valores elevados de esta sustancia. Vayamos por partes.

¿Qué es el óxido de etileno?

Se trata de un compuesto químico que se utiliza como desinfectante por su capacidad de eliminar microorganismo. En Europa está prohibido su uso en alimentación, pero no es así en todo el mundo. En otros países está regulado como desinfectante tanto en vegetales como en especias.

¿Por qué está en los helados?

En la fabricación de helados se utiliza un aditivo llamado goma garrofín (E-410), su función es la de espesante y cumple su objetivo tanto en la fabricación de helados como en otros productos. Es un aditivo autorizado y seguro. En este caso, el problema no reside en que este aditivo en concreto tenga ningún problema, sino que para su fabricación (la del aditivo) se utiliza algarroba. Algunos lotes de esta algarroba se trataron con óxido de etileno para eliminar microorganismos y es así como ha llegado al aditivo y del aditivo al helado.

Cono de helado | Envato

¿Es peligroso el óxido de etileno?

En Europa no está autorizado y cualquier producto que quiera pasar nuestras fronteras debe cumplir nuestra normativa de seguridad alimentaria. Al detectar la presencia de este compuesto en algunos lotes de semillas de sésamo, se comenzó a controlar este compuesto en otros productos. Las empresas afectadas han colaborado con las autoridades para retirar los lotes que pudieran haber estado afectados.

Sí es cierto que a este compuesto se le considera genotóxico y mutagénico en elevadas exposiciones de manipulación más que por ingesta.

¿Y si hemos consumido helados de los lotes afectados?

Repasemos, las algarrobas tienen óxido de etileno (en baja concentración), con eso y otros ingredientes, se fabrica la goma garrofín. Una muy pequeña cantidad de ese aditivo es la que se utiliza para la fabricación del helado. Imaginad la ínfima cantidad del compuesto que puede llegar a nosotros. Y aún más, no se comunican intoxicaciones agudas, es decir, el riesgo se encuentra por el efecto acumulativo a lo largo del tiempo. Lo que se intenta evitar es la exposición repetida a esta sustancia, por eso se retiran los helados.

¿Revisamos los productos que tengan E-410?

No, no es necesario retirar ni los lotes de helados que no estén afectados e informados por las empresas ni hay problema con otros productos que contengan ese aditivo. Los mecanismos de trazabilidad de los que dispone la industria alimentaria son capaces de acotar los lotes problemáticos y, por el momento, sólo los productos informados deberían retirarse. La goma garrofín es un aditivo seguro y autorizado. Las páginas web donde podéis encontrar la información sobre los lotes afectados son MARS y Helados Nestlé.

Ahora ya tenéis la información, en vuestra mano está la decisión. Como siempre, no lo olvidéis; frente al miedo: conocimiento.

