Estos son los medicamentos que te provocan manchas en la cara

Porque aunque es cierto que en la cara, por ejemplo, suelen aparecer manchas más fácilmente con el paso de los años (y sobre todo, con la exposición al sol), lo cierto es que las manchas pueden hacer acto de presencia casi en cualquier momento de tu vida. Y debido a un factor desencadenante que seguro ni te imaginas: los medicamentos.

Sí, así es: a veces no leemos todo el prospecto (y no es de extrañar, considerando lo farragosos que son) de las medicinas, y en muchas de ellas está especificado que uno de sus efectos secundarios pueden ser la aparición de manchas. “Las preguntas claves, cuando te encuentras este problema, es si las manchas se han producido durante el embarazo, si se está tomando sol en exceso, sin protección, si se está tomando alguna medicación… Siempre, tomando o no medicamentos, debemos cuidar la piel y protegernos de los rayos UVA y UVB, que son los causantes de la aparición de manchas y de un posible cáncer de piel”, comenta Begoña Peregrina, empresaria de Mary Kay.

¿Cuáles son los medicamentos que deben preocuparnos? “Realmente, cualquiera, porque tanto ingeridos como de uso tópico pueden producir fotosensibilidad o fotoalergia, por su composición o por un tratamiento prolongado. Eso, sumado a la exposición solar, hace que sea muy fácil la aparición de la indeseada mancha”, aclara. Y cuando decimos que cualquier medicamento nos referimos a los anticonceptivos, los anti inflamatorios, los circulatorios, los diuréticos, los antibióticos, los anti ulcerosos, incluso, los tratamientos contra el acné. “Y por supuesto, por su duración y la sensibilidad que provocan, los tratamientos oncológicos”, comenta Peregrina. Todos éstos pueden producir fotosensibilidad.

¿Qué medidas puedes tomar para evitar o corregir esas manchas?

- “Es conveniente tener siempre limpia e hidratada la piel, tanto la del cuerpo como la de la cara”.

- Antes de salir de casa, conviene aplicar un factor de protección solar adecuado, 30 o 50 (nunca por debajo de 30).

- “Debes reponer la protección tantas y cuantas veces sea necesario”.

Mujer poniéndose crema | iStock

- Además, evita la exposición solar excesiva y ten cuidado con las horas a las que te pones al sol.

- “Utiliza mascarillas y sérum específicos que equilibren los niveles de melanina”.

- Y, por último, elige bien la línea de cosmética, elige calidad.

Si te cuidas, no tiene por qué aparecer las manchas. Pero, ¿qué hacer cuando ya han aparecido? ¿se puede hacer algo? “Mi consejo es que mejor prevengas, pero si ya las tienes y hablas con un cirujano estético te comentará tratamientos de láser, pero en la mayoría de los casos las manchas vuelven e incluso, con mayor intensidad”, aclara Peregrina. “Generalmente queremos tratamientos inmediatos pero no existen, todo depende de la constancia en los tratamientos”.

También es distinto si la mancha se ha producido en la dermis o en la epidermis, en cuyo caso con tratamientos como la micro dermoabrasión, la vitamina C, o los equilibrantes de la melanina se consiguen muy buenos resultados. “Si la lesión es una quemadura y es una mancha muy profunda, solo los tratamientos quirúrgicos ofrecen resultados”, finaliza. Así que ya sabes, como en muchas otras cosas, mejor prevenir que curar. Cuando tengas que tomar un tratamiento, lee su prospecto y consúltaselo al médico de cabecera o al dermatólogo.