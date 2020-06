Un café. O unas cañas. O lo que sea, pero que te dé el aire y se te quite un poco la cara de pez. Si puede ser con amigos, mejor y si no, sola, da igual: la cuestión es tener sensación de vuelta a la normalidad aunque la normalidad de antes ya no exista. Pero es importante y sano volver a retomar ciertos hábitos, ¿verdad?

Por eso vamos a acompañarte en esta desescalada y a decirte en qué debes fijarte para poder sentarte, con garantías de seguridad, en esa terraza de tu barrio. Para que así puedas disfrutar de tu consumición tranquilamente, que es de lo que se trata.

- Distancia de seguridad: si no hay dos metros entre las mesas, lárgate. Sí, así son las cosas y así te las estamos contando. Mucho se critica a los dueños de bares y restaurantes que no cumplen con las medidas de seguridad pero poco se dice sobre los habituales que están allí, apelotonados, a sabiendas de que no pueden y pensando que quizás la cosa no va con ellos. Así que un poco de responsabilidad todo el mundo: la distancia de seguridad existe por algo. Si además en el establecimiento se han molestado en marcar cuánto son dos metros de seguridad, pues mejor, eso que ya llevas hecho.

- El camarero no lleva mascarilla. Pues ya sabes, será por bares: a otro y ya está. “En la reapertura de bares y restaurantes es útil que haya dispensadores de gel hidroalcohólico, papel de secado de manos, limpieza constante de baños, pentallas de metraquilato y mascarillas FFP2 para trabajadores”, dice Gemma del Caño.

Terraza que debería hacerte huir | iStock

- Tapitas en la mesa, servilletero común para todos y una carta que todos pueden sobar a su antojo. Sí, esto era lo habitual antes… pues ahora no. Las cartas y los servilleteros no deberían estar. “No es necesario utensilios de un solo uso pero sí es importante taparlos después de sacarlos del lavavajillas, nada de platos y de copas expuestas. Además, las mesas se deben montar en el momento y con manteles de papel nuevos”, aclara.

- ¿Deben de llevar los camareros guantes? “No, no es necesario. Lo que sí hay que formarles en medidas de higiene y también sería interesante que el establecimiento llame a un servicio de desinfección antes de abrir”, comenta.

- ¿Te debe dar más confianza ese bar que ha instalado un túnel de ozono o donde te toman la temperatura? Pues no, porque no se ha demostrado que la limpieza de ozono sea efectiva con el coronavirus y además, es irritante, con lo cual, casi mejor no pasar por un túnel donde te rocíen con ozono. Y sobre la temperatura, pues oye, ya sabemos que muchos positivos en Coronavirus son totalmente asintomáticos y no tendrán ni febrícula ni fiebre.