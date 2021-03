Estas son las consultas que debes hacer al médico al menos, una vez al año

“Este año puede que nos dé más respeto realizar chequeos rutinarios, pero las citas online nos dan muchas facilidades. Hay muchas revisiones que podemos hacer a distancia -a excepción de pruebas diagnósticas más específicas- y de esta manera nos ahorramos el tiempo de desplazamientos y esperas, agilizamos el trabajo del especialista, y reducimos riesgos de contagio”, añade el doctor Frederic Llordachs, CEO de Doctoralia.

Seis médicos que visitar una vez al año

Oftalmólogo

Desde que llevamos mascarillas los que llevan gafas o bien se las quitan, o viven en la niebla. Y si además teletrabajas, has perdido no sólo visión, sino que es posible que hasta haya días que te duelan los ojos. Por eso es recomendable que acudas a revisar tu vista.

Rui Hiramatsu es médico, oftalmólogo, profesor adjunto en la Universidad Showa (Tokio), es uno de los especialistas internacionales que recomienda ejercicios para mejorar nuestra vista. Su libro “Mejora tu vista en tres minutos”, basado en los parches de Gabor, imágenes de rayas borrosas que se utilizan para hacer ejercicios visuales, te será realmente útil. Y aprenderás a relajar la mirada y, por tanto, cuidar tu salud visual.

Otorrino

El doctor Rafael Barona de Guzmán, especialista en Otorrinolaringología en la Unidad de Otorrinolaringología del Hospital La Salud, y miembro de Top Doctors tiene dos teorías sobre por qué desde que llevamos mascarilla escuchamos peor: "Dos son las principales razones que hacen que, con el uso de las mascarillas, oigamos peor: por una parte, no vemos los labios del que habla y, por otra, a la persona que habla, la mascarilla le “apaga” la voz". Por tanto, hacerte una revisión una vez al mes será de gran ayuda para evitar problemas en el futuro.

Si quieres otra teoría relacionada con esta deficiencia auditiva, fisioterapeutas especialistas en ATM afirman que tiene que ver con la resonancia que haría la voz en el interior de la boca que se ve totalmente modificada, no sólo al hablar sino también al escuchar. Y como todo está relacionado, esa resonancia modifica la forma de escuchar.

Oftalmólogo | iStock

Dermatólogo

Ya sea verano, invierno, primavera, proteger la piel es fundamental. No sólo por la incidencia del sol, sino también por la erupción de eccemas, por la tensión y estrés que a muchas personas les afecta a nivel dérmico, por las reacciones alérgicas a determinados materiales… y ahora que llega el buen tiempo es el momento de analizar si todas tus pecas, lunares, etc… están perfectamente. Las mascarillas además afectan al rostro, el exceso de gel hidroalcohólico a las manos sobre todo. Un profesional te dará las herramientas para saber si sólo debes aplicar una crema reparadora más intensa, o se trata de otro problema.

Nutricionista

Sí, siempre. El estrés nos hace comer peor. No hablamos sólo de engordar, sino de cuidar los hábitos alimenticios propios y de cara a toda la familia. Si queremos iniciar un plan de alimentación, es clave el asesoramiento de un profesional que conozca nuestras necesidades dietéticas y que facilite el logro de nuestros objetivos. El especialista sabrá qué alimentos son los más adecuados, cuánta cantidad se puede comer, o cómo cocinar los alimentos, entre otros detalles. Por eso acudir a un profesional te ayudará a cumplir tus metas y saber si comes por estrés, o por necesidad.

Psicólogo

Más que nunca. No lo demores. Este año el estrés y la incertidumbre por la crisis sanitaria se suman a las dificultades para retomar nuestras actividades diarias. En todos los casos, el psicólogo puede ser una herramienta de gran ayuda para afrontar estas situaciones y solucionarlas. No sólo hablamos de gestionar la situación actual, sino también la incertidumbre, el nerviosismo, si te afecta o no más de lo que piensas no poder viajar, si te preocupas en exceso por la situación de tus hijos en el colegio y los posibles brotes, si te da miedo contagiarte o contagiar a tus seres queridos. Hoy en día, deberían ser los psicólogos de los primeros profesionales a los que acudas.

Médico general

Si hablamos en un aspecto preventivo, una revisión médica completa es la forma más útil para detectar la aparición de enfermedades que todavía no han ocasionado síntomas. Por ello, para hacer frente a la primavera, el médico general es el primer eslabón de una cadena de especialistas. Será el encargado de revisar a fondo los hábitos de vida y las constantes metabólicas, asegurándonos que todo funciona correctamente. Un análisis de sangre, de orina, tal vez revisión de huesos si necesitas por edad, control ginecológico en el caso de mujeres… No lo demores, en serio.