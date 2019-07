Al igual que los pelos de la nariz tienen una función de filtro, donde se queda ‘enganchada’ la polución, los mocos, etc… el pelo en las zonas íntimas tiene una función de protección íntima, llegando a generar una barrera especialmente en las mujeres, para evitar no sólo que la suciedad entre, sino que la humedad de bañadores, la ropa íntima, etc… se quede en el exterior. Y es que no hace falta irse muy lejos para que las mujeres padezcan infecciones de orina, por ejemplo, y mantener esa barrera externa es fundamental.

Y lo mismo ocurre con los hombres, el centro de estética Healthy Body, en Torrejón de Ardoz, nos cuenta: “Lo normal hasta ahora era piernas, brazos, espalda… pero cada vez más nos están pidiendo glúteos y parte interna de estos. Un completo absoluto. Especialmente por higiene, y en otras casos por estética”. Luego los hombres, que hasta hace nada no se tocaban un pelo ni aunque les pagaran, ahora han caído rendidos a la depilación, con sus consecuencias negativas también, especialmente a los más deportistas con los roces con la ropa, ampollas, tirantez, piel irritada…

¿Se depilan más que nosotras? Bueno… casi parece que sí. Pecho, espalda, axilas, piernas e ingles son las zonas más habituales en la depilación masculina. Coincide con este análisis Beatriz Juárez, Directora de Comunicación y Marketing de la empresa No+Vello, “A pesar de los cambios de modas, el hombre ha encontrado en la depilación su gran aliado. En el último año, un 13% de los demandantes de depilación IPL (Luz Pulsada Intensa) en No+Vello han sido hombres”, y esa cifra sigue en aumento.

Nos contó hace poco el equipo de Philips que el vello corporal que más preocupa a los hombres es el de genitales (66,8%), el entrecejo (49%) y el pecho (40,6%).

Pero no siempre es más saludable. No te decimos que todo vaya salvaje, recortar es necesario, perfilar incluso, secar bien, pero como dice el refrán, “donde hay pelo, hay alegría”, además que no hemos hablado de las infecciones de los poros, que también ocurren..

Y debes desterrar ya el mito de que el pelo huele, no, lo hace la piel, el Ph que cada uno tiene, ya sea en las axilas, o en las zonas íntimas. Tener más pelo no hará que huelas peor ni mejor.

Depilación con láser | iStock

IMPORTANTE, menos pelo más enfermedades de transmisión sexual

"La depilación integral aumenta el riesgo de contagio de varias enfermedades de transmisión sexual (ETS), sobre todo las que se propagan con el contacto, como el virus del papiloma humano o el herpes genital. De todas las pacientes que veo al día, dos tercios van depiladas por completo. Por eso, es importante alertar de los riesgos e insistir más que nunca en el uso del preservativo", ha contado Rocío Maseda, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología y dermatóloga del Hospital Universitario La Paz de Madrid, quien añade que ha visto muchos más condilomas, las verrugas genitales causadas por el VPH, desde que se impuso la moda de la depilación integral.

Por qué no debes depilarte al 100 %:

-por tu salud íntima, especialmente, las zonas más delicadas del cuerpo como la vagina o el ano; puede que en ocasiones sea necesario (operaciones, partos, etc…) pero recuerda que el pelo también cumple una función protectora, y la estamos eliminando, de la misma manera que te protege de los roces de la piel, de la ropa, de los distintos componentes químicos…

-por empezar tu propia revolución, dejar de gastar dinero en productos y tratamientos anti pelo, y dejar que la naturaleza siga su curso. Si las famosas como Amaia de Operación Triunfo, son alabadas por su naturalidad, ¿por qué tú no?

-porque no se analizan suficientemente las consecuencias para la salud de la mujer sobre la presión por la depilación, que ni un solo pelo salga de su sitio, nunca, jamás, en ninguna circunstancia. ¿Por qué? Hay cremas que dan alergia, te salen granos, se irrita la piel, la depilación láser es cara y agresiva para tu salud (las embarazadas no pueden hacérsela), ¿por qué eliminar el vello para siempre es algo óptimo?

-por coherencia, si queremos educar en igualdad, niños y niñas deben conocer las opciones. Y las consecuencias, una vez que empiezas, es difícil que pares, y la presión social es compleja, luego tendrás que trabajar también en busca de una mente fuerte.

-no hemos hablado del dolor, creo que todas recordamos lo doloroso que es depilarse las ingles, los glúteos, los muslos, los brazos con cera, o con láser. Se llegan a saltar las lágrimas… y el pelo siempre vuelve.

-por evitar las ETS, sí, ahora que están más de moda que nunca ante la falta de protección sexual tan básica como un preservativo, dejar el camino libre a bacterias y virus no es una buena idea.