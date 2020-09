Estás esperando la PCR, ¿cómo debe ser la convivencia con tu pareja?

Los casos de coronavirus vuelven a ser una realidad en el día a día. De nuevo, ya no son solo cifras que salen en las noticias, sino casos de personas que conoces, sobre todo según la Comunidad Autónoma en la que vivas. De hecho, puede ser que alguno de tus contactos, ya sea un familiar, un amigo o un compañero de trabajo haya dado positivo. ¿Y ahora qué? Mientras esperas el resultado de la PCR para saber si ha existido un contagio, surgen dudas sobre cómo debes comportarte tú con tus propios contactos para evitar seguir propagando el virus. Aún no sabes si eres portadora del coronavirus (o por ejemplo si lo es tu pareja, si ha habido un caso en su trabajo), es cierto, pero ante la duda, siempre es mejor prevenir. Por ejemplo, ¿es mejor evitar darnos besos con nuestra pareja, aunque seamos convivientes? Si ya hemos estado durmiendo juntos todos los días, ¿tiene sentido dormir separados ahora?

Lo cierto es que hay casos de parejas que, incluso dando positivo en uno de ellos, parece que no han contagiado a su conviviente. Todo depende del grado de inmunidad de cada uno y de cómo de estrechos hayan sido los contactos, pese a convivir juntos. Aunque según apuntan los expertos, la respuesta es que en la mayoría de los casos, los análisis serológicos, lo que muestran es que hay personas que han desarrollado anticuerpos específicos y otros que no, pero esto no implica que no tengan buena respuesta celular y que hayan superado igualmente el virus, aunque sin generar el mismo tipo de anticuerpos que su pareja.

Es por ello que, ante la duda, es necesario tomar precauciones. ¿Y cuáles deben ser esas medidas de prevención, tanto mientras esperamos el resultado de una PCR o si realmente ya tenemos un resultado positivo? Las recuerda Jesús Molina Cabrillana, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del CHUIMI.

Coronavirus | iStock

Para empezar, sí que es necesario dormir en habitaciones separadas. Por supuesto, no todo el mundo cuenta con habitación de invitados, así que quizás estos días a alguno le toque dormir en el sofá. Dado que va a ser imposible no compartir espacios comunes, es necesario tener una buena higiene de ventilación en la casa. Pese a ello, dentro del hogar, va a ser necesario usar mascarilla quirúrgica, tanto en el caso sospechoso como en los convivientes.

Si bien el experto recomienda evitar compartir utensilios de menaje y cocina, es cierto que hay otros, como el mando de la televisión, que va a ser más difícil no compartir. Por ello, el experto en Medicina Preventiva recomienda “Desinfectar con un paño impregnado de lejía o alcohol los materiales que se compartan, con especial atención a interruptores de luz, mandos de TV, teléfonos, manecillas de las puertas, etc”. Otro posible foco de contagio es el baño, sobre todo si tenemos que compartirlo. “Es necesario incrementar la desinfección con lejía”, tanto del mismo como de las estancias que compartamos. Y, pese a que sea difícil, “Hay que mantener distancia física de al menos 2 metros”. Así que no, por el momento, nada de besos.

Por su parte, desde el Ministerio de Sanidad, también insisten en seguir protocolos en caso de presentar algún síntoma, como tos, fiebre, o dificultad respiratoria, incluso aunque aún no tengamos una confirmación de COVID-19. En el mismo, se insiste en la necesidad de aislarse de cualquier contacto y de cumplir estrictamente el aislamiento domiciliario, pero también de proteger en lo posible a nuestros convivientes manteniendo las distancias.

Por último, también se recuerda que, aunque no se hayan presentado síntomas, si hemos estado en contacto con un positivo también es posible estar contagiados y que seamos asintomáticos. Las claves en este caso será el haber estado en un mismo lugar a menos de dos metros durante un tiempo aproximado de 15 minutos. Si es así, de nuevo se pide a la persona que se quede aislada en una habitación del resto de sus convivientes, y que para salir de la misma siempre haga uso de la mascarilla.