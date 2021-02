El truco del horario para controlar el peso

Mantener una buena alimentación equilibrada no siempre es fácil. La obesidad es una enfermedad que suma cada vez más gente en nuestro país. Y son muchas las personas que luchan día a día para poder bajar kilos. Ahora, un estudio ha revelado que manteniendo un horario estricto de comidas, puede ser una gran ventaja a la hora de controlar tu peso. En el vídeo te contamos en qué consiste este estudio.

Para que una dieta tenga éxito, lo fundamental es que esa dieta se acabe convirtiendo en nuevos métodos de alimentación. Cuando empezamos una dieta lo normal es comenzar reduciendo algunos alimentos ricos en hidratos de carbono, grasas o calorías. Sin embargo, con el paso de los días y las semanas las comidas se suelen volver monótonas y al estar restringiendo seguramente los alimentos que más te gustan puedes cansarte pronto de seguir ese régimen.

No obstante, si se enfoca el problema de otra manera, ya no de hacer dieta sino de cambiar tus hábitos alimenticios puede ser una manera de sobrellevarlo mejor, aunque hay que mentalizarse. Ya que esto no consistirá en seguir unos meses un plan de comida, sino de cambiar para siempre la forma en la que te alimentas. Poder comer de todo, incluso las comidas que más gustan o son más calóricas pero con moderación.

Si no sabes por donde empezar y quieres probar algo nuevo, quizá te venga bien el truco que comenta el estudio del que hablamos en el vídeo sobre restringir los horarios de ingesta de comida y no los alimentos que tomamos.

