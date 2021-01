¿Por qué no debes dormir con el móvil bajo la almohada?

Vivir conectados a la tecnología puede conllevar riesgos que no imaginábamos. El insomnio y otros trastornos del sueño puede que estén causados por un mal uso de los dispositivos. Llevarnos el móvil a la cama y acabar durmiendo con él debajo de la almohada ya no solo puede acarrear estos riesgos, sino otros de mayor envergadura. En el vídeo te explicamos por qué no deberías cometer este error.

Los ritmos circadianos, cambios físicos y mentales que nuestro cuerpo experimenta, son la base de mantener una buena rutina de sueño. Dormir por la noche y realizar las tareas por la mañana es uno de los ritmos que la mayoría de las personas seguimos gracias a la luz solar. Si diariamente no mantenemos un equilibrio puede que nuestro organismo se vea afectado gravemente acarreando problemas como trastorno de sueño, obesidad o depresión, entre otros.

Dado que estos ritmos son los que nos ayudan a determinar los patrones de sueño, cualquier estímulo que tengamos favorecerá negativamente a su desarrollo. Uno de estos ejemplos es el uso del teléfono móvil a la hora de acostarnos, sobre todo por la influencia de fuentes artificiales como la luz azul.

La importancia de un buen sueño

Según la Organización Mundial de la Salud, reducir una hora de sueño puede dificultar la concentración e incluso favorece el desarrollo de enfermedades neurológicas.

Los dispositivos electrónicos hacen que nuestra concentración se agudice y la luz que estos proyectan dictan a nuestro cerebro que esté alerta. Esta atención hará que nuestro descanso se vea condicionado por su uso.

Además, la calidad de sueño incrementará la creatividad y mejorará la memoria. Proteger el corazón y reducir la depresión también entran dentro de los beneficios de mantener una buena rutina de descanso.

Si eres de los que aún no conocen los riesgos que se pueden correr por la utilización del teléfono móvil a la hora de dormir y sobre todo aquellos relacionados con meter el dispositivo debajo de la almohada, en el vídeo te los contamos.

