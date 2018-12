Dime cómo son tus pechos y te diré qué sujetador utilizar

Es importante tener en cuenta también que el tipo de sujetador a escoger dependerá siempre de nuestro tipo de pecho y espalda, además de las necesidades concretas (sujetadores sin tirantes, deportivos, de espalda descubierta, push up…). Aquí te damos algunos tips a la hora de ir a comprar sujetadores en función del tipo de pecho que tengas.

Muy pequeño

Cuidado con esta apreciación, porque puede haber mujeres que utilicen la talla 85 y, sin embargo, tener el pecho grande, del mismo modo que mujeres de la talla 95 pueden tener el pecho pequeño. El número (85, 90, 95…) define el contorno de la espalda, mientras que lo que establece el tamaño de la copa es la letra (A, B, C, D…). Así pues, las mujeres con copas A y B, en líneas generales, pueden optar por sujetadores con relleno, espuma y push up para realzar el tamaño del busto, algo que, por otra parte, deberíamos empezar a cuestionar de una vez. ¿Por qué se supone que es mejor tener los pechos grandes? ¿De verdad tenemos que llevar un trozo de espuma a diario en el pecho o sería un buen ejercicio luchar contra ciertos tópicos de claras reminiscencias machistas y aceptar que no existen ningún motivo para ocultar unos pechos pequeños? Ahí lo dejamos.

Firmes y/o pequeños

Solo a los pechos muy pero que muy firmes o pequeños les sentarán de maravilla los clásicos sujetadores triangulares, sin sujeción. Son cómodos, ligeros, sencillos, de escote pronunciado (de manera que nos los podremos poner con toda la ropa) y muy favorecedores. Las mujeres con pechos menos firmes no acabarán de ir cómodas con ellos, pues no sujetarán lo suficiente.

Muy grandes

Pese a que cada mujer es un mundo y cada una acaba encontrando el modelo y marca que le va bien y comprando siempre los mismos sujetadores, es cierto que a los pechos muy grandes les suelen funcionar los sujetadores con aros, muy tapados, sin relleno ni espuma, con los tirantes gruesos y un ligero efecto reductor. En este caso, es fundamental invertir en buenos sujetadores de marcas de calidad, pues es importante para que nos sintamos cómodas en nuestro día a día sentir los pechos bien sujetos, y así seguras y cómodas.

Sujetador | iStock

De tamaño estándar

Las tallas 85-90 y copas B-C tienen la suerte de que casi cualquier sujetador les va bien, aunque, insistimos, depende siempre de la forma, la firmeza, si tenemos los pechos asimétricos, etc. En estos casos, una buena opción, que siempre funciona, cómoda y duradera, son los sujetadores con aros y sin espuma. También pueden funcionar los sujetadores estándar sin aros, que podemos combinar con los otros en función de la ropa que llevemos o cómo vaya a ser nuestro día.

Grandes

Es interesante utilizar siempre sujetadores con aros que se ajusten bien a nuestro cuerpo y, como en el caso de los pechos muy grandes, tratar de invertir siempre en buenas piezas (un buen momento para renovar la ropa interior son las rebajas, pues la mayoría de marcas de corsetería tienen ofertas sustanciales). Intenta evitar los sujetadores de tirantes finos, que no sujetarán igual que los que los tienen algo más gruesos.

Laterales

Las mujeres con los pechos tirando a separados se sentirán cómodas con determinados modelos de push up, que los mantendrán los firmes y centrados, y harán que les siente mejor alguna ropa. Sin embargo, son muchas las mujeres que dicen no sentirse cómodas con los sujetadores push-up, que al final acaban creando un modelo de busto antinatural, más acorde al imaginario masculino que a la realidad.