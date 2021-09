¿Cuáles de estas características describen tu personalidad?

La palabra “personalidad” proviene del término “persona” y se utilizaba para denominar la máscara que utilizaban los actores en la antigua Grecia y Roma. La personalidad es la forma de ser que tienen las personas y surge de una estructura psicológica compleja que abarca una gran multitud de características.

A continuación, se describen algunas de las características más relevantes. ¿Te animas a averiguar cuáles te describen a ti? Recuerda: no estamos describiendo trastornos de la personalidad sino características de la personalidad, por lo que no hay unas mejores que otras y puede haber distintos grados.

Timidez | Envato

Tímidos o asertivos

- Tímidos: evitan el conflicto, son discretos, prudentes, son amables, considerados y colaboradores con los demás. También tienen dificultades para poner límites o decir que no, lo cual afecta a su autoestima. Son personas que pueden dejarse avasallar y machacar, les cuesta ser espontáneos y naturales sobre todo con desconocidos, tienen dificultades para expresar sentimientos y emociones contrarias y por último, pueden recurrir al alcohol o drogas para compensar su timidez.

- Asertivos: tienen más iniciativa, saben hacer valer sus derechos, se desenvuelven fácilmente en ambientes sociales, se muestran auténticos y disfrutan más de las relaciones sociales. También pueden resultar descarados o atrevidos, pueden tomarse excesivas confianzas con los desconocidos, adoptan actitudes dominantes o impositivas y por último, pueden ser imprudentes.

Libreta | Envato

Hipercríticos o indulgentes

- Hipercríticos: son muy honestos, tienen un elevado nivel de responsabilidad, un trato respetuoso y correcto, son previsores y coherentes con sus valores. También tienden a ser perfeccionistas, autoexigentes, poco espontáneos y naturales, son más bien intolerantes y rígidos, pueden llegar a ofender o disminuir la autoestima de las personas cercanas a ellos y tienen un excesivo sentido del ridículo.

- Indulgentes: son más tolerantes, benevolentes y comprensivos, despiertan el afecto de los demás, tienen facilidad para desdramatizar y tienen un elevado sentido del humor. También tienen una escasa autoexigencia, pereza, tendencia a relativizar, escaso desarrollo de sus capacidades y son poco previsores.

Mujer mirándose al espejo | Envato

Flemáticos o apasionados

- Flemáticos: son prudentes, pacientes, constantes, tienen equilibrio y autocontrol emocional, tienen gran capacidad de comprensión y son tolerantes. Por otro lado, son personas lentas en sus reacciones y decisiones, son apáticas y pasivas, tienden a la dependencia, son excesivamente reflexivos y tienen dificultad para adaptarse a situaciones nuevas o imprevistas.

- Apasionados: son muy entusiastas, muestran vitalidad, viven con intensidad, tienen autoconfianza y son constantes y tenaces. También tienden a la irritabilidad y las explosiones agresivas, tienen escaso autocontrol emocional, son intolerantes y rígidos, pueden ser autoritarios y arriesgados.

Tomar café | Envato

Independientes o dependientes

- Independientes: son autónomos, decisivos, con iniciativa, responsables, son libres en sus elecciones, necesitan poco a los demás y resultan atractivos. También son personas con un excesivo individualismo, con dificultades para trabajar en equipo o pertenecer a grupos, pueden eludir compromisos importantes, tienen dificultades para compartir viajes en grupo y actividades de ocio en general y, por último, tienen riesgo de introversión, de excesiva soledad y de comportamientos egoístas.

- Dependientes: se adaptan a los demás, son amables, dóciles, considerados, comprensivos, conciliadores, tienen facilidad para trabajar en equipo y aceptar la autoridad y priorizan a los demás. También tienen baja autonomía y autoestima, frecuentemente son inmaduros, inseguros, con dificultades para tomar decisiones, pueden ser agobiantes o absorbentes, tienen intolerancia a la soledad y tendencia a la sumisión y a ser complacientes por miedo a perder a los demás.

Selfie | Envato

Optimistas o pesimistas

- Optimistas: viven más tranquilos y satisfechos, afrontan con más seguridad las situaciones difíciles, tienen más posibilidades de lograr sus objetivos, son determinantes con sus decisiones y no sufren por problemas inexistentes. También tienen una autoestima ingenuamente alta, pueden plantearse objetivos imposibles, pueden fracasar por confiarse demasiado, muestran falta de realismo y son poco previsores, imprudentes y arriesgados.

- Pesimistas: son previsores, no sobreestiman sus posibilidades, son prudentes, no corren riesgos innecesarios y no viven por encima de sus posibilidades. Por otro lado, viven apesadumbrados, tienen menos posibilidad de lograr sus objetivos, muestran una baja autoconfianza, no se atreven con objetivos que podrían haber alcanzado y sufren innecesariamente por problemas que no llegan a ocurrir.

Grupo de amigas | Envato

Sociables o solitarios

- Sociables: tienen buenas habilidades sociales, son extrovertidos, se integran fácilmente en grupos y son socialmente más participativos. También tienden a la dependencia, a la intolerancia a la soledad, se aburren con actividades individuales, son menos selectivos en sus relaciones y muchas de sus relaciones son superficiales.

- Solitarios: no necesitan la atención y admiración externa, son independientes y autónomos, les gusta estar solos, son poco conflictivos y tienen un profundo mundo interior. También pueden pasar demasiado tiempo sin relacionarse, tienen menos habilidades sociales, le dan muchas vueltas a las cosas, son introvertidos y tienen mayor riesgo de padecer trastornos psicopatológicos.

Mano | Envato

Egoístas o altruistas

- Egoístas: suelen satisfacer sus deseos, son asertivos, se maneja socialmente bien, sacan provecho de los demás y no se dejan explotar por nadie. También hacen sufrir a personas cercanas, no se hacen querer, sus satisfacciones son superficiales y suelen ser interesados y materialistas.

- Altruistas: son muy queridos, experimentan gran satisfacción, benefician a otros, son generosos y desinteresados y son empáticos. También pueden sentir frustración por expectativas de reciprocidad, pueden ser entrometidos, tienen el riesgo de ser víctimas de personas interesadas, a veces no pueden cumplir las expectativas de los demás y pueden ser poco realistas.

Y para finalizar, te planteo las siguientes preguntas: ¿Te has identificado con algunas de estas características? ¿Sabrías sacarles provecho?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Lo que dice de tu personalidad la manera en la que comes el helado