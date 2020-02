Estamos hablando de un resfriado común, que no de gripe (este lo abordaremos más abajo). Porque hay cosas que, sin darte cuenta, haces y no hacen sino alargar la situación de malestar y te las vamos a ir contando. “Una persona sana puede padecer tres o cuatro resfriados durante el otoño e invierno. Los niños seis o siete, a veces, iniciándose uno antes de desaparecer los síntomas del anterior. No es necesario acudir al médico si los síntomas indican que se trata de un resfriado. La consulta médica puede conllevar la prescripción de medicamentos -antibióticos, antitusígenos, expectorantes, etcétera- ineficaces para el resfriado común y con potenciales efectos desfavorables”, explica el Dr. Lamela López, especialista en Neumología y Neumología Infantil y miembro de Top Doctors.

¿Cuándo consultar al médico?

“Si los síntomas locales y generales del resfriado no desaparecen o mejoran en una semana. El único remedio que cura el resfriado común es el paso del tiempo, que al que lo sufre le parece una eternidad”. Y añade: “Es habitual escuchar a los enfermos “esto me quedó de un catarro mal curado”. Y no es que se haya curado mal, sino que, como la gripe, puede causar complicaciones, que si no son diagnosticadas correctamente y tratadas adecuadamente pueden quedar secuelas crónicas. Las complicaciones más frecuentes son las sinusitis y otitis (esta última afecta sobre todo a los niños). Además, el resfriado común es la causa más frecuente de agravamiento de los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tabáquica”.

Trancazo | iStock

¿Hay algo que puedas tomar?

“No hay medidas para que los síntomas de la gripe y los resfriados duren menos. Es dudoso que los antivíricos utilizados a veces en la gripe resulten beneficiosos. Los estudios realizados con algunos medicamentos antivíricos en la gripe, que informan que disminuyen en un día los síntomas, suelen estar financiados por las compañías farmacéuticas que los producen”, comenta el experto.

Y, ¿alarga el resfriado que uses el pañuelo de papel más de una vez? Hay quien defiende que solo hay que usarlo una vez y a la papelera: “Si ya padece el resfriado o la gripe no hay por qué cambiar de kleenex cada vez que se suene la nariz o tosa, porque los virus que quedan en el pañuelo son los mismos que le han causado la enfermedad. Lo que no debe es compartirlos con otros familiares”, explica.

¿Beber mucho líquido, soluciona algo el problema? “Nunca se ha demostrado científicamente que sea beneficioso para expectorar más, mejor que beber según la sed que uno tenga”, finaliza el médico.