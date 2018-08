Consigue el bronceado que deseas este verano sin sufrir en el intento

Todo en la vida tiene una técnica que hay que seguir y estar morenito también. El bronceado no es más que una respuesta de nuestra piel para evitar el daño por la exposición a los baños solares que se traduce en el incremento de la melanina de forma gradual.

Tomar el sol, con precaución, es muy bueno para la síntesis de la vitamina D y, porque no decirlo, sienta muy bien. Pero no solo se consigue ese tono deseado torrándote al sol. Uno de los pilares fundamentales es la alimentación y, en este caso más.

Alimentación: No descuides las verduras de color, naranja, rojo o amarillo como los melocotones o zanahorias tienen mucho betacaroteno y esto ayudará a tener una mejor respuesta al sol.

Además, consume alimentos ricos en Vitamina C como el Kiwi que favorece la formación de colágeno para mantener la piel tersa. Y aguacate, ricos en vitamina E, para ayudar a la regeneración celular.

Bebe agua: Es muy importante para estar hidratado en todas las ocasiones pero cuando tomas el sol, todavía más si no quieres tener una piel estropeada antes de tiempo. No olvides llevar siempre una botella de agua o piezas de fruta como cerezas o sandía para recuperar el nivel de líquido que pierdas cuando tomas el sol.

Crema solar: Es imprescindible utilizarlas cuando sometemos nuestro cuerpo a cualquier baño solar, porque de lo contrario las quemaduras están aseguradas. Pero… ¿qué factor debo utilizar? El factor de protección determina el tiempo que una persona puede estar sin quemarse.

Por lo normal son unos diez minutos lo que tardamos en quemarnos cuando no llevamos crema. Por lo que si nos ponemos un factor protección 20 el tiempo que la crema hará efecto es 20x10 minutos, es decir, 200 minutos sin quemarse. Aunque para asegurarnos lo mejor es repetir el proceso cada dos horas.

After Sun: no todo es ponernos morenos. Hay que tener en cuenta que la piel por muy protegida que esté y muy hidratados que nos encontremos sufre al estar expuesta a los rayos del sol, el calor o la brisa. Por lo que es imprescindible aplicarse after sun sin saltarte ni un solo día. Gracias a sus componentes calmantes luciremos un moreno brillante y uniforme, además de preparar la piel para el siguiente día de playa.